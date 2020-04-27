我國敦睦艦隊返國後證實多位官感染新冠肺炎病毒並接受隔離治療，讓原先政府自詡的防疫工作出現重大缺口，全國人心惶惶。國防部公布初步調查結果及行政懲處名單，第一波名單包括海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將等人，全國為之譁然。

儘管蔡英文總統已於4月22日為防疫出現缺口而公開道歉，國防部長嚴德發當天也向總統自請處分，但是全國人民普遍認為軍方與府方高層都在全力推卸責任，由部下頂缸。真正的問題在於，我國政府高層囿於傳統決策窠臼，完全不知與時俱進，更不知靈活變通，終於因決策錯誤而釀成災難。

由磐石艦、康定艦、岳飛艦組成的敦睦支隊3月5日離開台灣， 12日抵達開帛琉，3月15日離開帛琉，到4月9日進入左營港，時間長達26天，中間發生了什麼事固然重要，但是更重要的是讓2月19日軍方與蔡總統舉行的軍事會談還原，就可真相大白。根據嚴德發第一次的說法，他和參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌在軍事會談中，向蔡總統報告敦睦艦隊出訪事宜，總統「表示尊重」。顯然，台詞沒溝通好，嚴德發後來又數易其口，但「總統表示尊重」則始終如一。

總統府方面是否公布當天軍事會談記錄，將成為誰應負起最大責任的關鍵證據，不過，即使府方以事關機密為由拒絕公布當天軍事會談記錄，但「總統尊重」這四個字已透露是蔡英文拍板定的案。

畢竟，軍艦出訪是何等大事，沒有總統在軍事會談拍板定案是不可能的事，除非總統大權旁落或不能視事。嚴德發說他們三人向蔡總統報告，總統「表示尊重」只是為蔡英文設下防火牆而已。顯然，嚴德發的真正意思就是，他們三人向蔡總統報告敦睦艦隊出訪事宜後，蔡英文就做出了決定。

在非疫情延燒期間，國防部長、總參謀長將派遣敦睦艦隊出訪的建議，直接在軍事會談中向總統報告、請示，得到總統首肯後即可派遣敦睦艦隊出訪。

但是，在疫情延燒期間，不召開跨部會國安會議就是總統府失職，特別是軍事會談竟然未邀請陳時中等專業官員徵詢意見，更是大錯特錯。

由於敦睦艦隊出訪一案涉及帛琉外交可能生變問題、提供帛琉醫療或其他物質、宣慰僑胞、例行演訓等多重任務; 因此只召開軍事會談是不夠的，

在疫情延燒期間，召開跨部會國安會議，邀請行政院長、國安會秘書長、國防部長、外交部長、衛福部長、防疫中心主任、僑委會主委，並請他們提供專業意見，絕對是有必要的。

在國安會議中大家集思廣議之下，決策可能更改如下：一、在新冠肺炎病毒肆虐期間，由於敦睦艦隊長官因需下艦與帛琉政府官員會晤，針對雙方邦誼與援助交換意見，兩國官兵也會交流，艦上官兵也可能會和當地僑胞會面 ; 因此，艦隊出訪可能會有感染病毒之虞，且回程在長期密閉式空間生活，更有可能相互感染，海軍應暫時取消會延後此次演訓與多重任務。

二、搶救外交危機誠然非常重要，因此敦睦艦隊出訪帛琉外交與提務供物資任務，改由空軍擔任，不論是派遣C-130運輸機或租用民航機皆可，達成任務後即立刻返國。

如果府方召開跨部會國安會議，並在決策過程中修正原先草率的決定，我國防疫工作就不致出現今天這樣的重大缺口。

「前事不忘，後事之師」。首先，從這次決策缺失來看，我國總統、國防部長、參謀總長等人都沒有與時俱進，尤其欠缺新時代「防疫重於一切」的觀念，這也是他們未在防疫關鍵時期召開跨部會國安會議的主要原因。他們在新時代防疫上的集體智慧可說遠遠不如力挺染疫官兵到關島下艦治療的美國羅斯福號航母艦長克勞齊。

其次，他們沒有在特別情況下參加軍事會談或國安會議等重要會議成員必需變通的概念。

最後，國內部分媒體及網軍每天爆料，可能是有意帶風向或誤導視聽。大決策錯誤不去追究，只追究艦長是否上報官兵病情等枝微末節，那是捨本逐末，見樹不見林。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）