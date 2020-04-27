防疫期間，電影院的單日收入屢創新低，決定還是線上看電影。於是點選早就想觀賞的「女神們的下午茶」，看4位加起來350歲的英國戲劇圈女爵鬥嘴。

這4位女神是英國戲劇天后茱蒂丹契、瑪姬史密斯、艾琳阿特金斯、瓊安普洛萊特，她們都是舞台劇出身的英國大咖演員，從「小婦人」一路相伴到成為「老婦人」；從花樣年華一同出國工作、差點受騙住進妓院，到鶴髮雞皮時期研究哪種助聽器效果好、哪種假牙適合演出。她們終身在同一個職場從事表演工作，而且樂在其中。

電影的趣味在於幕前幕後的態度差異。一開始正襟危坐，但講著講著，她們忘記眼前有鏡頭，掏心挖肺說起人生滋味。談表演、談葬禮、談歲月，談女王冊封她們為女爵後的最大意義，就是盡量不要在公開場合罵髒話！當然，也談到彼此間的競爭。

其中眾人公認茱蒂丹契發展得最好，她演007的M夫人、又演好幾回英國女王，最具有國際知名度與票房；其他老姊妹七嘴八舌一直虧她，所有角色都要等茱蒂沒空，才有機會輪她們。茱蒂在銀幕上永遠都是剛硬、擁有強大氣場的女性主角，私下反而是最易感的一位，想辯解卻又無從解釋起的無奈模樣，實在可愛。

艾琳阿特金斯從小學舞，晚上經常上台表演，根本沒精神上學。後來她才領悟到自己童年時期穿著暴露舞衣表演時，滿場觀眾根本都是戀童癖！

瑪姬史密斯近期最知名的角色是飾演「哈利波特」裡的麥教授，她一直頗有個性，拍片時看到劇照師一直拍照，故意用英國式幽默虧他拍了這麼多、這麼久，都不想想這些女人都幾歲了，會累！女爵的權威發言，當場把劇照師嚇得落荒而逃。

其中最另我訝異的段落是她們談到了舞台恐懼，明明都已經在舞台上工作超過60年，原來她們上台前還是會害怕，還是會緊張，即使已經過了幾十年，還是記得當初在舞台出錯時的那句台詞，而且一再反覆演練下早已深深植入記憶體中，隨時開口，詰屈聱牙的台詞就能順暢流洩而出，令人讚嘆！

年紀最長的瓊安普洛萊特是莎劇天王勞倫斯‧奧利佛的妻子，90高齡的她已經聽不清也看不清了，但問她是不是願意演出，她毫不考慮的答應，這就是舞台的致命吸引力，而且終身有魔力！

目前許多舞台劇取消檔期，建議影迷們可以看看這部紀錄片解饞，她們真的很會爆料。好比茱蒂丹契談到不久前被蜂螫上醫院的經驗，年輕護理師看到她就問「『我們』叫什麼名字？」「『我們』有看護嗎？」這些過於體貼的措詞對她來說是根本不需要，她當場爆粗口說，「滾開，我才剛公演完8周舞台劇！」

看來我們身邊的阿公阿嬤可能早就不爽自己的未來只能定位在長照名單裡，他們若願說出內心潛台詞，肯定也是超乎想像的勁爆啊！

（作者為作家）