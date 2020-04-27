祖籍四川奉節，籍貫湖北武昌，父親是從南京遷台的流亡學生，母親是世居台南的閩南人。我生長在台灣省，要堂堂正正做個中國人！

小時候，過年過節都要回到台南市區的阿嬤（外婆）家，阿嬤家是在「赤崁樓」旁的赤崁街上，小小的兩層樓街屋，斜對面是只剩下門廳的「蓬壺書院」。表兄妹們帶我們出去玩，就從蓬壺書院殘破的木門鑽進赤崁樓內，在一只只背著石碑的大烏龜間跑跳著玩躲貓貓。

紅色中國不可思議

母親出身台南吳氏家族，祖先是追隨鄭成功來台軍民，因此民族英雄鄭成功趕走荷蘭人收復台灣的故事，我從小自是耳熟能詳。而阿媽古早味的泉州口音，如吟唱般典雅的閩南語俗諺，雖然我只能聽得三分懂，但總覺得阿嬤的閩南語特別好聽，和最近流行的覺青「台語」教學「大港你贏了」的粗鄙低俗完全是天壤之別。

高中時候，對一本名叫《天讎──一個中國青年的自述》的書非常印象深刻，作者凌耿描寫的文化大革命場面和紅衛兵故事令我深深迷惑，對於生活中只有讀書考試，從小被教育「做一個活活潑潑的好學生」、「做一個堂堂正正的中國人」的台灣單純學生來說，紅色中國是如此不可思議的黑暗大陸。

大學時候正值台灣省解嚴和大陸改革開放，從編校刊到搞學運，是當時文青大學生的必然經歷。那時我們這些搞學運的文青學生，都喜歡羅大佑和崔健的兩岸中國新搖滾音樂，組地下讀書會社團偷偷研讀《毛澤東選集》，看貝托魯奇的左派電影《1900》和《戲夢巴黎》。

1989年從電視新聞裡關心北京天安門的學生運動，1990年在台北中正紀念堂的「野百合學運」上大合唱《國際歌》。追求自由民主富強統一的中國，是當時海峽兩岸愛國青年的共同目標。

1995年前後，我才從義務兵役退伍沒多久，解除了役齡男生的出境限制，第一次坐飛機，就跟著父親回大陸南京老家探親祭祖。當時的我對於相對封閉而神祕的大陸，自是懷抱著滿滿的好奇與些微的恐懼。

在南京那幾天住在鼓樓區的公安眷屬樓，樓梯間外觀漆成紅色的四樓公寓，就像台灣早期的軍公教宿舍，對於住在高雄左營眷村旁的我不會太陌生。

父親是公教人員，那時剛新買了三房兩廳的五樓公寓住宅，從我自小生長的日式公家宿舍遷出。當時大陸親戚的生活水平和環境，相較之下是比台灣的我們差一截，大約就像1970年代我上中小學的時候。

南京散發思古幽情

那時滬寧高速公路還沒開通，過江北只有一條長江大橋，到友誼商店買東西要用外匯券。南京城街道上擠滿了腳踏車，就像我小時候在楠梓加工區大門所見，下班時間腳踏車大軍衝出的盛況。馬路上汽車沒有幾輛，公交車尖銳刺耳的喇叭聲從不間斷，催促著腳踏車和行人避開。

我印象最深刻的就是滿街的人，火車站附近幾條街道兩旁擠滿了遊民，親戚說是來自安徽的難民，不知是鬧水災還是旱災。不時有難民將嬰兒舉起遞向路人，不知道是養不起要送人還是要賣錢，親戚拉著我們低頭快走。

除了人多得可怕，古老的南京城倒是處處散發著思古幽情。歷史課本裡面鄭成功北伐在南京城下功敗垂成，城牆上的彈孔控訴著南京大屠殺的日寇侵略罪行。城裡路邊種滿法國梧桐樹，在街道上空參差交錯，從城裡延伸到中山陵，真是此生所見最美行道樹，雖然南京人抱怨梧桐樹掉落的果子又粘又臭。

回到台灣後，踏入社會的十年，台灣經濟在「戒急用忍」、「兩國論」下由盛轉衰。接下來的1999年「九二一」大地震，2001年美國「九一一」事件，2003年SARS，大陸改革開放吸引台商紛紛西進，我也開始三不五時地出差大陸。經常一個在台灣工業區裡不過百來人的老舊工廠，在大陸卻開辟出一個幾萬人的廠區，最著名的就是台灣鴻海創造的大陸富士康。

十八世紀末，因為中國封建社會的積弱不振和帝國主義侵略，台灣省不幸被割讓給日本殖民統治五十年。日本在二戰期間對台灣年輕人施行的皇民化教育，征召台灣年輕人加入日本皇軍侵略中國和東南亞的隊伍，嚴重扭曲了當時台灣年輕人的三觀（世界觀、人生觀、價值觀）。

台灣人的祖國喪失

台灣解嚴後隨著那一代被皇民化的台灣人上台掌權，透過學校教育的洗腦，台灣年輕人所謂的「天然獨」，不過是被皇民化病毒傳染了的「殖民地斯德哥爾摩症候群」。

二戰時期日本「佐爾格事件」殉難的共產黨烈士尾崎秀實，其出生在日據時代台灣的弟弟尾崎秀樹，就直白的指出日本殖民統治對台灣人造成了「祖國喪失」與「白癡化」的現象。

現今台灣省當權派和其盲目的支持群眾就是活生生的例子，找各種歪理說什麼台灣人不是中國人，自絕於十四億中國同胞，甘為帝國主義漢奸走狗馬前卒。這些「數典忘祖」（祖國喪失）的「腦殘」（白癡化），就只能等著台灣重新被收復以後，用法律和教育來矯正了。

2005年開始了我常駐大陸十年生涯，這十年我從廣東台商代工大廠，到河南開建新廠，再到重慶房地產開發商和甲級建築設計院。一步一步從沿海走向內陸，從台商走向陸企，從封閉廠區走向熱鬧街市。

常駐大陸的頭幾年，尤其是在台商工廠任職的時候，因為主管們多是台灣人，又住在廠區裡面台幹專屬宿舍，台灣人自成一個小圈圈。總是會用台灣立場角度思維方式看大陸，總想拿台灣的「先進觀念」教訓大陸下屬或廠商，不自覺地流露出些許優越感，不知對方聽在耳裡做何感想？後來看到台灣同胞這種表現，我總聯想到一句閩南語俗諺「膨風水雞割無肉」（水雞：青蛙）。

休戚與共的一分子

後來經歷了2008年雪災、汶川大地震、北京奧運，2009年日全食，2012年王立軍、薄熙來事件。我和大陸同事朋友們天天談論關注著這些大事，坐在電視前面為中國加油打氣叫好，逐漸融入成為與十四億中國同胞休戚與共的一分子了。

我逐漸理解認識到：中國，不只是民國，也不只是新中國。中國是夏、商、周、秦、漢……唐、宋、元、明、清、民國、新中國，一脈相傳五千年的古老文明國度。現在是中國，過去也是中國，未來還是中國。二十一世紀就該是實現中華民族偉大復興的世紀，作為中國不可分割一部分的台灣，絕對不可缺席。

三觀調整擺正之後，就不會再說「你們大陸（中國）」、「我們台灣」啦，自然而然「我們中國」就經常掛在嘴上了，果然「認同自己是中國人一切好談」，有時候台灣人遇上一些難過的關卡，「中國人」三個字就像是過關口令一樣。

（陶宗瑋／自由作家）