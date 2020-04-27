英國首相強森本周一返回唐寧街10號。英國公眾對強森因為感染新冠病毒無法領導政務長達數周的首相回到辦公室，喘了一口氣。然而，這並不表示，在新冠疫情肆虐下死亡人數位居全球第5位的英國大眾可以像強森一樣幸運走出死亡威脅，強森政府面對的不僅是新冠病毒，還有英國脫歐。

強森在去年12月大選出勝後，英國隨後於今年1月退出歐盟條約，並推動國會通過法案規定英國將在今年12月終止與歐盟所有談判，正式離開歐盟。嘗到勝利滋味的強森認為歐盟已被自己踩在腳底下了─強森傳遞給英國人民的脫歐美景是，美國、中國、印度和大英聯邦國家，包括澳洲和紐西蘭都將排隊等待與英國達成新的貿易協議。屆時，歐洲國家的漁船將不得不從幾十年來捕魚的水域中撤出，同時，歐洲資本主義則仍將依賴倫敦金融中心提供的交易與服務。

脫歐後的英國，在強森的描繪下，令英國大眾感到興奮充滿期待，詎料新冠病毒像個不知從那裡冒出的無影殺手，改變了這一切。

新冠病毒不僅造成全球成千上萬人死亡，更把英國和世界經濟推向1929年大蕭條的邊緣。全球每個國家和經濟體莫不急切地先鞏固自我，照顧自己，多數的政治改革和建議因此被擱置。在法國，馬克宏總統暫停了引發黃背心抗議運動的退休金改革計畫；在德國，政客們放棄了尋找梅克爾接班人的念頭，因為她安靜嚴肅的作風領導德國在西方各國中打了一場最有效的新冠戰役。

在英國，情況又是如何呢？儘管面對如此未知頑強和死亡威脅的病毒，對於強硬脫歐派人士，完成退出歐盟仍比對抗病毒重要，英國政府內閣脫歐強硬派閣員和他們倚重的策士們，依然深信沒有任何人和事可以阻止英國如期在今年年底脫歐。

實際上，英國和歐盟的脫歐談判一直在持續進行中，雖然歐盟負責脫歐談判的官員巴尼耶也曾確診感染新冠病毒。就在上周，重回談判桌的巴尼耶才批評，英國強森政府未能如期提交脫歐計畫草案。

依照原訂時間表，英國必須在這個月底前提交一份包括與歐盟討論有關脫歐各個議題和項目的全面草案。但從最新發展看來，英國強森政府想在新冠病毒造成的死亡威脅和經濟崩潰的陰影下進行脫歐談判，幾乎是不可能的事。

新冠病毒快速蔓延以來，2萬5000名從事英國脫歐工作的公務員已被調任到其他任務，包括向中國和其他亞洲國家採購呼吸機、口罩、手術服和病毒檢測器等醫療相關設備。二次世界大戰以來，英國從未有過如此大規模的公務員職務調動，以期因應災難性醫療需求。此外，英國財庫還要緊急紓難，協助企業避免破產。

值此同時，英國強森政府依然堅持如期脫歐，「不會要求延長脫歐時間表。如果歐盟要求，我們將拒絕。」關鍵是，如何做？如何在新冠疫情下進行談判。6月底是英國必須提出延期的最後期限，如果英國拒絕擱置英國脫歐，唯一的途徑就是今年底無協議脫歐。這個結果，必將導致在新冠疫情下更大的經濟衝擊。

新冠病毒使人們的生活世界發生了根本變化。最近的兩項民調顯示，英國公眾支持延長脫歐時間的平均高達65.5%，認為在如此動盪未知的時刻不應冒進。英國脫歐傳奇距離完結還有一段時間，這只是另一篇章開始而已。