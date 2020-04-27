報載台灣制憲基金會將推出兩項制憲公投，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。台灣制憲基金會執行長林宜正更表示，兩項公投提案已達到第一階段的提案門檻，30日將送中選會。

然而，細看台灣制憲基金會敲鑼打鼓所提出的兩項公投題目，顯然與辜寬敏資政過去主張的台獨目的相距甚遠。充其量，僅是套用獨派團體之名所提的修憲要求，骨子裡毫無台獨成分在內。美其名是「準」台獨公投，實際上卻是無關痛癢的雞肋提案。隱含了「一個公投，各自表述」的真正政治意圖。

何以說此公投為雞肋提案？因為兩項公投主文，甚至連降低投票至18歲、恢復閣揆同意權，都可以解釋為「憲法改造」與「符合台灣現狀新憲法」，尺度之寬、解釋權之大，可謂前所未有的公投提案。就不難得知，獨派根本沒有勇氣直接跟蔡英文甚至台灣主流民意對決，只敢裝腔作勢。獨派打的如意算盤是，公投案通過說跨出台獨一大步，失敗說與台獨主張無關。而獨派提案背後的真正用意，圖的其實是激化對岸，藉以拉抬自己影響力，進而增加獨派與民進黨甚至是與蔡英文談判的籌碼。

事實上，自從國民黨不再擔任兩岸衝突的煞車皮後，泛綠陣營內獨派的台獨夢也就越來越需要面對國際與國內的政治現實。然而，也正是因為少了國民黨這塊煞車皮，立法院內所有台獨相關的提案也越趨保守，與台獨主張漸行漸遠，民進黨與獨派的矛盾也日益明顯。從新版台灣護照與華航改名案一事就可以得知，民進黨在沒有國民黨的阻擾後，非但不敢立即處理相關具有台獨象徵意義的提案，反而一再拖延，甚至要求黨籍委員不應隨小黨起舞。當前獨派對民進黨而言，可謂是用完即丟，毫無利用價值。而台獨對民進黨而言，即便是完全執政，也永遠是只能說、不能做也不敢做的主張。

國人與對岸亦應看清民進黨與獨派現階段的矛盾，靜觀其變，任由民進黨與獨派自相殘殺。因為從獨派的公投提案來看，完全沒有獨立建國的理想。與其說獨派透過公投給民進黨壓力，不如說是利用公投自抬身價。因此，少了國人與對岸的激烈反應，獨派也就失去其威脅民進黨的籌碼，而民進黨也少了向台灣社會提取政治利益的機會。反之，國人與對岸的反應越激烈，獨派的身價自然就水漲船高，與民進黨談判的籌碼也就越多。故唯有國人與對岸都不動聲色，才可迫使民進黨露出不敢台獨的本性，加劇雙方的衝突性。然而，這場泛綠內部的衝突，獨派注定是輸家。因為從獨派只敢含淚投票到此次無關痛癢的公投提案，獨派的威脅早已讓蔡英文看破手腳。

（作者為立法委員國會辦公室主任）