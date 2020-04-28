無色覺醒》劉必榮：無美國領導的世界？會是什麼樣的世界？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第618集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「無美國領導的世界？會是什麼樣的世界？」。

目前全球仍持續遭新冠病毒(COVID-19)肆虐，而此時世界各國多自顧不暇，對於控制各自國內疫情已疲於奔命，而未出現有一國願意出來領導大家。其實過去世界在面臨愛滋病(AIDS)或伊波拉病毒(EBOLAVIRUS)時，美國可謂扮演重要的角色，挾帶著龐大的經濟資源與強勁號召力，美國過去總能讓世界多國心悅誠服，願意團結起來共同面對問題。

可是當美國總統川普上任後，這一切都順勢變卦。在面對新冠肺炎時，美國不僅起初對抗疫毫無作為，還在疫情蔓延到境內後，曝露了美國公衛系統的薄弱與缺失，美國世界領頭羊地位始遭質疑。要知道，美國是具有足夠的緩衝時間與資源來應付病情，但因為川普蔑視幕僚的勸告，導致整個美國國內輕忽病毒的威力，釀成美國最終慘劇。

當美國已失去領導世界的角色，哪一國能有望成為下個繼任者？近年竄起的中國大陸可謂呼聲最高。但鑒於國際上對於中國模式仍帶保留，且非各國皆可模仿學得。在疫情之下，反而介於中美兩國間的德國與韓國模式得趁勢脫穎而出。

以德國為例，懷揣慈悲之心與科學精神的德國總理梅克爾，除了帶領德國各邦團結起來共同抗疫外，也藉著德國堅實的公衛系統及富韌性的經濟體制，極力讓疫情對德國社會的影響降到最低，成為世界抗疫的典範。而韓國則是在疫情爆發後即行普篩，盡快處置確診病患來抑制南韓的病情。

然而，縱使新冠肺炎動搖了世界局勢，但本質的權力格局仍未變化，美國依然為世界的霸權之一。況且，美國仍有民選制度，政策走向可能因總統人選的不同而有變化，加上川普經常考量選情效益，政策髮夾彎的例子也層出不窮。也就表示，未來美國仍有望回歸世界的領導地位，而未來國際社會新的領導何時出現，唯有等待他逐漸逐漸的浮現……更多分析請看影片解說！