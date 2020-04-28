美國總統川普在4月16日發布18頁的白宮指引，喊出要從5月1日起「重啟美國」（The Guidelines to Open Up America Again），川普的宣布再度引發輿論譁然，批評他躁進的聲浪不絕於耳，不過，實際上重新開放學校、餐廳、商店、公眾場所的權力在各州以下的地方政府手中，川普提早大動作喊出「重啟」，真正的目的是宣示白宮對抗疫情的絕對主導權，屬於中央政府與地方政府權力角逐的政治戲碼之一。從這個角度觀察，川普堪稱成功，從本周五（5月1日）開始，各州必須依循白宮所公布的指引，依據確診的科學數據，將會陸續解除封城令，重新恢復人民的行動自由與經濟活動。

美國作為全球經濟的火車頭，經濟活動重啟的能量，攸關全球經濟復甦的力道，這幾個月各界不斷討論的V型、U型、W型或是L型的復甦模式，將從5月1日起正式開始「畫線」。

美國經濟重啟的速度，是台灣今年經濟榮枯最大的變數。台灣去年經濟表現亮眼，國民生產毛額（GDP）首度突破6千億美元，達到6,050億美元，以新台幣計價的GDP達到18.9兆元，其中國內消費佔9.87兆元，約為GDP的52.2％，維持多年來的比重，相較於國內消費，過去六年有五年都在新台幣12兆元以上的出口額，更是台灣經濟景氣的關鍵。

台灣對抗新冠病毒的戰疫成績優異，接下來的挑戰就在經濟作戰，這個部分台灣受到「境外移入」的因素衝擊更大，難度更高。經濟部在4月20日公布3月外銷訂單，這是外貿活動的領先指標，成績出乎意料外的優異，年增率達4.3％，金額則超過400億美元。

但是經濟部統計處也坦言，4月外銷訂單金額估計僅338至353億美元，可能比去年同期減少6.3％～10.3％，相較於3月的402億美元更大減12.3％～16％。經濟部調查近兩千家外銷廠商，第一線出口商對歐美需求的疑慮甚高，訂單需求減少超過50億美元。由此可以看出，美國與歐洲封城，對台灣出口廠商的衝擊甚大。

美國各州州長對於重啟經濟，態度大多積極主動，根據美國副總統彭斯公布的資料，到4月25日已經有十六州的州長提出重啟經濟的方案。各州政府自身是經濟封鎖的最大受災戶，以紐約州為例，原本預算年度稅收950億美元，預估將會短收14％，稅收缺口高達133億美元（約新台幣4千億元）。但是即使紐約州長郭謨急切希望經濟復甦，他卻早於4月16日將封城令（Stay-at-home）再度延長至5月16日。

川普以及各州州長所期待的經濟重啟，趨勢是樂觀的，速度卻可能比預期要慢，美國在這個禮拜確診人數將會突破百萬人，每日新增確診人數在上周五仍然創下單日3萬6千多人的新高，如果以「疫情先進國家」做指標，已經長期處於零確診狀態的台灣，確診人數明顯下降的義大利與西班牙，隔離政策都還不敢大幅鬆綁，川普重啟經濟的路途，顯然還非常遙遠。

3月至4月全球股市從低點大幅上揚，是受惠於中央銀行猛印鈔票造成的水淹金融市場的效應，掩蓋了經濟大幅衰退的病灶。但是進入5月之後，經濟下沉的真實面貌將越來越清晰，實際上就算政府陸續解除封鎖，商店能夠開張，也不可能回到疫情爆發之前的活動水準，例如飛機復飛，航空公司就算有客人，也必須以梅花座的形式，間隔出售艙位，單走道每排六人的飛機，中間排應該都會空著，頂多只能恢復到原有三分之二的運能。

同樣道理，原本人潮聚集的餐廳，只能服務一半到三分之二的桌數，電影院也得間隔賣票，學校將會重新開學，但是體育館與大禮堂不會開放，大型企業施行的「兩班制」，將會成為常態，到辦公室上班的員工必須厲行社會距離的規定，必須戴口罩，接受體溫甚至是病毒檢測。還有，美國最重要的消費活動之一是運動賽事，職棒大聯盟與美式足球何時能夠開賽、如何開賽，是「重啟經濟」真正最重要的里程碑。

政治領袖們都期望能夠縮短經濟衰退的時程，早日讓經濟活動恢復到疫情爆發之前的水準，不過，人類的經濟活動型態其實已經徹底「位移」，傳統經濟活動的某些領域，例如飛航與旅行，已經遭到徹底的破壞，大量的失業人口仰賴政府補貼，結果也造成民眾的消費與儲蓄樣態的全面改變。

川普的經濟重啟號角會吹得非常響亮，但是政府與企業主不能輕忽經濟復甦遲緩、消費結構改變、以及人民理財能力衰退的事實，我們認為疫情最壞的時候已經過去，但是經濟復甦的腳步卻可能非常緩慢，台灣的進出口廠商正面臨結構性的衝擊，這是台灣廠商因應變局的一次嚴苛考驗，政府與企業家必須如臨深淵，謹慎走好每一步。