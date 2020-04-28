520政府即將改組，國安、兩岸、外交高層人事可能變動，傳出陸委會主委可能異動，現任主委陳明通轉任國安會，副主委邱垂正轉正的報導，亦有正副主委均將留任的說法。未來無論如何變動，國安、兩岸、外交人事更迭，將代表蔡總統未來4年國家發展方向的定錨，非常重要。

兩岸關係瀕臨「攤牌」，其中有太多外部環境與選舉造成的紛擾因素，尤其中美關係惡化，外交部甘為美國馬前卒，甚至搧風點火，但陸委會始終努力扮演老成持重、理性務實的角色，起碼守住了兩條底線，一是堅持依《憲法》和《兩岸條例》處理兩岸定位，未出現台獨或「一中一台」表述，二是在洶湧的民粹風潮下，仍勉力維持兩岸民間關係，希望延續ECFA，努力讓非國籍兩岸家庭子女「小明」回台，只是不敵民粹聲浪。

從另一個角度看，陸方對民進黨政府的大陸政策，不滿和憤怒已經溢於言表，大陸官媒和網路輿論毫不客氣地對台發表辛辣批判，但北京對陳明通、陸委會始終還算客氣，尚未「點名批判」。這一方面跟陳明通過去深耕兩岸二軌對話，同大陸涉台系統有不錯交情，赴任前曾「密訪」北京有關，另一方面也是陸方策略性給兩岸關係「留一條門縫」，區別對待蔡政府高層人物的表現。

即使把時間倒推回1月中旬，蔡總統提出的「八字箴言」，還有可能為兩岸覓得轉機，疫情衝擊下的兩岸關係已經不可同日而語，陸委會原本「以守為主」的行事風格，完全跟不上現階段穩定台海局勢的新要求。更何況，「後疫時代」中美對抗加劇已經是板上釘釘，中美在台海的拉扯，兩岸脫鉤的壓力前所未有，陳明通就任陸委會主委之初想套用在中美台三邊關係上的「納許均衡」模型，已經難以成立，必將被「恐怖平衡」取而代之。

全新情勢下，陳明通無論是留任陸委會，還是晉升國安會，都將面臨更大的壓力和更嚴峻的挑戰。面對兩岸關係近乎處於「戰時狀態」，期待陳明通能夠以中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為榜樣，以積極、坦率的姿態引領民意、塑造民意，讓蔡政府的兩岸政策以台灣利益最大化、台海和平最大化為根本基點，不為反中民粹所迷惑、不為對岸武統恫嚇而動搖、不做美國的馬前卒，走出一條兩岸和平對話的新路。

以陳時中為師，並不是要變成那種唯我獨尊的「順時中」，而是要學習他敢於決斷、尊重專業的精神，以及善用通俗易懂的語言溝通、說服主流民意的技巧。陳明通是有這個能力和素養的。在扁朝擔任主委時，陳明通就以舌戰朝野立委成名。3年前「回鍋」陸委會後，陳明通雖仍能自如應對犀利問政，但顯然對網路時代有所生疏，包括其「豬狗禽獸論」惹爭議、複製「網紅模式」不成功、「小明故事」被民粹淹沒等問題。

陳明通應該認識到，經過「兩制台灣方案」、香港反送中、2020選舉和此次抗擊新冠疫情，台灣民眾普遍對自由民主體制有超強信心、對國家治理能力也有超強信心，那麼陳明通就有責任建立起台灣民眾對兩岸和平、交流合作的信心。本質上看，仇中和恐中是一體兩面的，政府應該清楚告訴國人，我們站穩了中華民國主權的立場、站穩了《憲法》和《兩岸條例》下的兩岸關係定位，我們還怕什麼？大可以自信地和北京對話談判、爭取對台灣最大的利益，難道一味宣揚仇恨、聯美抗中的「自爽式反中」才符合台灣民眾的根本福祉嗎？

在這一點上，陳明通應該學習陳時中，「超前部署」才會帶來「超強信心」。過去，陳明通曾用「陳水扁總統明明白白要三通」一句話，令兩岸重新開啟三通談判，也曾拋開藍綠政治立場與蘇起、施明德、洪奇昌、張五岳等人共同提出「大一中架構」主張。蔡總統是一個內斂型政治領袖，一般不會到前線衝鋒陷陣，更需要幕僚的探路和指引。作為蔡總統的核心團隊成員，陳明通需謹記，如果積極務實的兩岸路線無法像陳時中那樣勇敢發聲、果斷執行，註定被反中惡質民粹占領。