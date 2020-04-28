新冠疫情爆發後，美國菁英尤其是共和黨，明顯加大對北京的抨擊力度。從總統川普的「中國病毒論」到國務卿蓬佩奧的「究責論」，甚至有人主張，美國應該重拾16至19世紀由政府發執照，以海盜船方式對抗北京一帶一路。共和黨策士更提出了針對北京的教戰守則，參議員柯頓公開倡議，應該禁止中國學生到美國學習科學，只能學習諸如莎士比亞的文學，對中國的歧視愈來愈明目張膽。

美國兩黨社會、經濟各項政策上南轅北轍，反中情緒卻趨同，民間也在擴散。最新的民意調查顯示，有62%的美國人覺得中國日增的影響力對美國是威脅。共和黨或傾向共和黨者對中國持負評比率從56%飆升至72%。

民意趨向決定政客言行，政客言論又帶動民意，循環往復。11月2日總統大選逼近，美國Politico網站披露，共和黨為了打贏選戰，擬定了3條教戰守則：一是中國掩飾真相導致疫情蔓延，二是民主黨對中國態度軟弱，三是共和黨人將對中國的肇事逃逸追責。這份長達57頁的手冊，可能成為共和黨競選綱領。

美國保守派抨擊北京並不新鮮，但有影響力的學界和政界人士，不加掩飾發表歧視性言論，卻值得警惕。私掠船登上學術期刊討論，鼓吹用海盜手段對付中國，抵觸了美國以規則為依歸的印太政策，卻沒有受到批評，讓人感到為達目的不擇手段的思維邏輯。如果可以這樣打擊「對手」，則天下必然大亂。

學術交流更是如此，參議員柯頓的限制中國學生學習科學之說，潛台詞是不准你在科學技術上學習我甚至超越我。如果這樣的心態在美國官學界持續蔓延，中美關係危矣！