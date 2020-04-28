新冠病毒肆虐全球至今已邁入第5個月，全世界確診人數已破300萬，為了降低感染率，各國政府祭出封城、禁止集會等政策，世界經濟震盪、中小企業面臨倒閉潮的同時，遠端零接觸經濟也因防疫而興起。為了防疫而封城的歐洲各國，英國人是在家開線上酒會趴，義大利開起陽台音樂會，左鄰右舍為保持安全社交距離在自家陽台上勁歌熱舞，法國歌劇院則開放線上經典曲目免費觀看。

這個數十年來難得一見的災難，最讓我好奇的是，之後的世界會是什麼樣子？

台積電創辦人張忠謀表示，疫情就像戰爭，即便全世界成功控制疫情，但人民的生活也因此改變。的確，疫情之後，新商業模式萌芽，在歐美行之有年的遠端工作模式在亞洲也逐漸盛行，像是遠端辦公軟體Zoom、Google Hangouts，還有，在家看病的遠端醫療，股市短時間也發展出遠端經濟與醫療概念股，各式電商、追劇平台、美食外送服務等更是不出門的好幫手，各自在零接觸商機舞台上大放異彩。

實體世界出了新冠病毒，被迫限縮，人們寄希望於虛擬世界，但近日卻爆出駭客在上述的Zoom動手腳，在安裝檔植入挖礦病毒，使用者在不知情的狀況下成為駭客的金庫，這種挖礦病毒也陸續侵入Android系統和開放空間的WIFI。看來，不論是實體還是虛擬世界，人類未來與病毒共舞是很難避免的。各位是否也好奇，疫情過後，人們究竟會怎樣？義大利人不擁抱了、法國人不親吻了、印度人不用手吃飯了、華人打招呼都以拱手來作揖？過去的習慣、思想、核心價值與追求會不會改變？又會怎麼改變呢？

從人來說，加拿大的一項民調發現，疫情爆發後年輕人開始追求心靈層面的滿足，有別於過去追求物質的消費文化，他們的新追求是實現人生的意義，並更珍惜健康、家人與朋友。《德國之聲》一項報導也指出，新冠肺炎雖造成恐慌，但社會團結抗疫，讓利他主義意識抬頭，同理心與同情心讓社會變得更溫暖。天主教教宗方濟各也提醒，受疫情影響全球經濟被迫按下暫停鍵，比新冠傳播更廣的反而是自私冷漠病毒，一旦疫情受控制，經濟與人性復甦的同時，要實現公平正義，不讓「進步的祭壇上落後的人」被犧牲。《西班牙日報》報導法國總統馬克宏，在疫情爆發後對外發表時的語氣從主觀第一人稱的我，變成我們和您，少了煙硝味，多了些公民氣息。

就企業體而言，以餐飲業為例，經營30年的世貿聯誼社中餐廳、20年的江浙餐館「祥福餐廳」等老字號餐廳都在期間陣亡，主因是來客數少、存糧不足造成的現金流斷裂，一旦營業虧損跌到停損點，只能歇業止血。但值得關心的是，因新冠疫情陣亡的老字號們，是永久性退出市場，還是在疫情後涅槃重生？那些大難不死的老餐廳，有的縮減人力咬牙撐著，有的藉此數位轉型，也算是掌握了擁抱時代舞台的契機，疫情後新生的新實體商店企業體，是否也會趁此機會借鏡思考，找出一些新興的商業模式及經營之道？

根據中央銀行副總裁嚴宗大表示，因疫情封鎖國界的反全球化狀態，讓供需生態失衡，為此，各國政府紛紛以政策救市，日本政府對中小企業推出1.6兆日圓的特別貸款；西班牙提出182億歐元幫助中小企業與衛生醫療系統走出困境；德國政府撥出5500億歐元擔保8成企業貸款，並延遲收受企業稅；美國提出無限期免除學生貸款利息，並提供2000億美元讓個人、企業紓困，但也因此讓政府大量持有私人企業股份，使民營企業國有化，但國進民退是不是一劑良方，恐怕還需要時間驗證。

疫情限制了人們的舊有選項，但也成就新社會。也許疫情之後，社會更溫暖，物質主義式微，人類比以往更追求心靈寄託、自我追尋與自我實現。像是電影《明天過後》，男主角父子冰釋長久以來的感情不和，多了些真情流露，在萬般災難下，起碼還有些人文的曙光。疫情過後，也許也有些人是永遠與人保持社交距離，不再擁抱，有人反而更加珍惜人與人之間重新得到的相聚時刻，沒有道德上的對錯。至於你呢？你的疫情過後會是什麼景象？

（作者為科技媒體專欄作家）