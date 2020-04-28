民進黨透過2020大選由黑翻紅，選後更是透過新冠肺炎疫情，颳起一陣綠色旋風，讓蔡英文、蘇貞昌滿意度突破7成。雖然民眾對蔡政府防疫高度肯定，然而由於近來綠營在紓困上的糟糕表現，以及華航正名、磐石艦染疫事件和防疫政治化的爭議事件，綠營這波民意東風似乎已吹到盡頭，危機乍現。

根據美麗島電子報4月底的國政民調，顯示民進黨的正向評價下降1.6%，而負向增加3.9%，整體仍是好感居多，然而這樣的趨勢卻有重要意涵。因為自去年11月至今年3月的美麗島數據，民進黨正向評價都是呈現增加狀態，從39.6%急遽增加到54.9%；負向評價更是由46.3%大幅減少到25.9%。所以說，4月出現的趨勢，可算是反轉綠營這波半年期的大順風。

為何民進黨的東風會停？首先，民進黨的紓困政策實在不得人心，其過去力推的酷碰券，根據美麗島民調，僅有0.8%的支持度，與國民黨日前公布的0.9%相差無幾；反而國民黨主張的發現金政策卻是所有政策選項裡支持度最高的。日前TVBS的民調也顯示與美麗島相同的趨勢，有56%的民眾贊成直接發現金，因為酷碰券不只使用麻煩，需要搭配並不算普及的電子載具，且得先進行消費才吃得到優惠。

因此經濟部長沈榮津前幾日就大轉彎，宣布酷碰券發放暫緩，等到「振興」階段再聽中央疫情指揮中心決定。然而矛盾的是，沒有紓困，何來振興？目前行政院的紓困措施相對於國民黨的排富方案，不只僅向少數人發放現金，對弱勢的保障也相當不足。87萬弱勢者僅補助3個月，每月1500元的杯水車薪；對計程車與遊覽車司機，雖同樣3個月，但每月補助竟高達1萬元。

其次，民進黨近來的政治操作也同樣不得人心。交通部長林佳龍的華航正名風波被自家黨團打臉，聲稱只要在機身上增加辨識度就好，不用改名。其餘包含磐石艦的染疫風波，對地方首長防疫舉措的政治攻防，民進黨都遭遇到選後少見的民意撻伐。

反觀藍營在江啟臣領導之後，則出現谷底反彈的跡象。雖然日前時代力量公布的民調，國民黨看似表現不佳，不過這份調查的受訪者結構明顯偏綠，泛綠支持者竟高達56%，中間選民僅14.5%。其關於政黨表現的題目更是嚴重限定範圍，難以探求民眾對政黨的整體滿意度，從而出現執政黨最能查弊案和杜絕酬庸，在野各黨反不如的弔詭現象。

因此從中間選民比重有3成多的美麗島民調來看，國民黨則呈現終結選後敗退潮的趨勢，在4月底的調查中，不只正向評價增加、負向評價減少，泛藍基本盤也有些微的增加。這其實相當難能可貴，因為在美麗島過去的5次調查中，除12月外，國民黨皆呈現下滑趨勢。

總體而言，近來各種跡象皆顯示「國進民退」，雖說民進黨仍有高民意支持，但從美麗島民調來看，這其實是建立在多數人支持防疫先於拚經濟的基礎上。倘若疫情結束，以國內整體經濟正向評價下滑11%到2成5，負向評價增加到7成2的現況來看，綠營不只東風停了，更可能颳起西風。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）