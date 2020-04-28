北市林森北路錢櫃KTV發生火警，造成5死8重傷54送醫慘劇。而錢櫃董事長同時也擁有電視新聞台，資深媒體人周玉蔻直言，錢櫃董事長下面的新聞台有沒有如實和平衡報導，大家都在看；宅神朱學恆也在臉書發文，諷刺有些新聞有如活在平行時空。

網友也創造了新成語，叫「張雅無爪」（張牙舞爪），講的是新聞台當家主播，以往批判新聞時火力四射，但素有大炮之稱的主播，遇到自家老闆卻是火力全熄，向來虎虎生風的大貓氣勢，就像被拔掉爪子。

對此NCC只說「尊重」，比較過去對於其他新聞台的嚴格標準，顯然是弱掉了。過去NCC所要求其他台的獨立審查人制度，甚至新聞倫理委員會，是否有設立或有發揮功能？

英文裡面有一個字叫做Ombudsman，意思是政府或民間機構委任的獨立的「申訴專員」，指專門調查民眾對相關機構的申訴和控訴，以做為發掘機構內部問題和處理顧客反應問題的一個管道。有些媒體就有設立Ombudsman（公評人）來看看報紙的報導是否有不公正或侵犯到讀者的隱私等問題。

至於NCC所要求的獨立審查人和Ombudsman似乎又有所不同，審查比較偏重事前，但Ombudsman是事後接受民眾的申訴。例如新聞台若設有Ombudsman，火災中受傷的民眾就可以向電視台申訴說，為什麼電視台都沒有報導我們的新聞。

Ombudsman負責監督媒體的適當新聞道德和規範的實施，檢查重大錯誤或遺漏，並充當媒體與公眾的聯絡人。Ombudsman雖然是他們所批評和監督的媒體的僱員，因此似乎存在有偏見的可能性，但是具有高道德標準的媒體不會因為批評而就開除Ombudsman，因為這樣將會帶來很多的公眾關心，得不償失。

《紐約時報》在2003年5月11日史無前例地在頭版新聞中報導了記者布萊爾的新聞造假和抄襲行為，稱該事件是「該報紙152年歷史以來的低點」。紐時也因此成立了公眾編輯這個職務，可惜在2017年6月卻將此職務移除。最後一篇公眾編輯文章說：「我不太擔心要與傳統思維保持一致。我試圖保持獨立的聲音，不要屈服於外部（或內部）的壓力。」

有Ombudsman是要建立一個願意認真聽取批評，願意懷疑其動機並挑戰內部決策智慧的機構，有這種角色至少代表一個機構對正直的重視，而失去這個角色則是發出一個模糊的信號，代表領導階層是否對Ombudsman的批評或建議感到討厭或認為純粹找麻煩？

長久以來台灣新聞媒體各擁其主，偏頗報導不知凡幾，另外還有很多侵犯民眾的隱私報導，受傷害的民眾都是求助無門，向NCC反應往往曠日廢時，如果各媒體能夠成立Ombudsman制度，即時解決民眾的申訴，應該可以提升媒體的自律和民眾對媒體的信任。

（作者為台北商業大學校長）