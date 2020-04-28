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2014年3月太陽花學運，攻占立法院的所有被告全身而退，但攻占行政院的部分，尤其最受關注的被告魏揚，針對煽惑犯罪部分，卻是第一審無罪、第二審有罪。雖此案必會上訴，卻已凸顯司法有如月亮般的陰晴圓缺，讓人難以信任。

針對太陽花學運攻占立法院的行為，被告涉及妨害公務、煽惑犯罪、毀損公物等罪，於事實並無太大爭議，僅在於是否有阻卻違法事由存在，致可因此不罰。而就被告方所主張，其是為抗議立法院通過兩岸的服貿協議，因此可能對所有人民產生危害，故基於不得已才攻占立法院來加以阻擋，似可以《刑法》的正當防衛來阻卻不法性。但所謂正當防衛，必須是對現在不法的侵害，且一般也限定於個人權利的防衛，之所以如此嚴格，即是因國家的權利，乃由公權力機關來保護，以避免藉公益之名來行報復或私刑之實。

雖然我國《刑法》也承認法律所沒有的阻卻違法事由，但畢竟法無明文，法院恐得慎重，以免令人有因人而異的差別對待。惜在太陽花學運的第一審判決，即以目前尚無得到普遍承認的所謂公民不服從來為阻卻，雖判決指出，針對一個不正的法律或制度，人民基於公益理由，且已無其他合法管道為救濟下，就可以和平、非暴力的方式，對國家進行合於比例原則的抵抗。但關於不義制度、公益或公共事務、非暴力或和平手段、比例性等，實屬不確定，致易流於恣意解釋。而第二審駁回檢方上訴，雖明白否定此種極為空泛的阻卻事由，但仍以同屬抽象的言論自由來阻卻不法，實顯得詭異與諷刺。

而到了攻占行政院的案件裡，以被告魏揚所涉的罪名，即無故侵入住宅與煽惑他人犯罪來說，就前者部分，法院認為侵入住宅罪是在保護個人法益，則在行政院不屬個人住宅下，被告侵入行為自不可能觸犯此罪，致暴露出《刑法》的一大漏洞。而就煽惑他人犯罪部分，關於煽惑兩字，於第一審基於言論自由保障，而採嚴格解釋致判被告無罪，但此種見解來到第二審法院，明顯不被認同，又翻轉改判有罪，再凸顯司法反覆、難以捉摸。

近來，司法院為讓由法官與平民組成的合議庭來審理重罪案件，即國民法官制度，能迅速於立法院通過，而列出10點反對完全由平民來決定犯罪事實的陪審制，其中一點，即是指出平民在無法官引導下，必會感情用事，只比擲骰子好一點。如此的批評，實過度簡化，且目前由專職法官所審理的案件，明明看的是同樣的卷證與法條，卻屢見一、二審的判決落差，如此的司法，又比擲骰子好到哪裡？

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）