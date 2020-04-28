疫情爆發以來，兩岸關係每況愈下。每日翻開報紙或點擊網路，目之所及不僅廟堂之間橫眉冷對，惡語相向，江湖之處也是刀光劍影，喊打喊殺，直讓人心情鬱結。難道台海兩岸只剩下「台獨」與「武統」的終極對決嗎？兩岸關係當前動蕩不安，卻並非脆弱不堪，我們不能被劍拔弩張的表象一葉障目，而應當留心更多積極面，累積更多正能量。

首先，在這個變動不居、人心浮躁、資訊轟炸的移動互聯網時代，自以為是或虛張聲勢的民粹言論俯拾皆是。當大陸涉台媒體集體嘲諷和抨擊台灣綠色網軍在國際社會「耀武揚威」時，大陸的自媒體也險些闖下外交禍端。

近日一篇題為〈哈薩克斯坦為何渴望回歸中國〉的自媒體文章流傳大陸社交媒體，以至於哈國第一副外長在會見北京駐哈大使張霄時，當面投訴該文不符合歷史事實。在引起西方媒體關注後，張霄不得不公開澄清自媒體文章並不代表大陸官方立場。此外，將來路不明的觀點移花接木為主流媒體的聲音也是屢見不鮮。

其次，不負責任的民粹言論往往能踩到民眾的「痛點」或「爽點」，故大行其道，但終究只是一廂情願。綠色民粹極盡聳人聽聞之能事，試圖讓基層民眾相信台灣才是世界的中心，大陸一門心思要犯台。事實上，台灣不是世界的中心，台灣問題固然攸關大陸的核心利益，但大陸決不會圍著台灣團團轉。尤其當下防止疫情輸入或反彈以及加快復工是大陸的頭等大事，根本無暇與夜郎自大的綠色鄉民一較短長。因此，「口頭台獨」也好，「嘴炮武統」也罷，更像是自娛自樂。

再次，兩岸的「鍵盤俠」固然可以活在自己的快意恩仇裡，但多數民眾要面對並不輕鬆的現實生活，兩岸政府更要以實現人民對美好生活的嚮往為己任。大陸駐美大使崔天凱最近在與美國學者在線研討時就說，「我出使美國7年來的一個觀察是，美國人民最關心自己的日常生活，包括生計、工作、醫療和子女教育等問題。」美國人民如此，兩岸民眾又何嘗不是？正如《旺報》一篇社評所言，「對於兩岸社會最基層而言，兩岸關係並不是統獨之爭，也不是戰略博弈，更不是打打殺殺，而是旅館業的一晚住宿、遊覽車的一次接待、陸配的一個陳情、台商的一筆訂單。」

這些日常生活的政治決定了雖然台灣社會「反中」民粹甚囂塵上，但藍綠白主政的縣市都在小心翼翼維護兩岸交流合作的現狀。儘管大陸民間「武統」聲浪一再衝高，北京仍謹慎把握兩岸關係和平發展的主旋律。各級台辦即使在疫情期間也不遺餘力服務台胞台企，踐行融合發展的政策和「兩岸一家親」的理念。

這些實實在在的工作往往登不上媒體的版面，也吸引不了網民們的眼球，卻構成了兩岸關係的基本面。兩岸關係需要更多正能量，很多人在默默努力，接下來就看兩岸領導人的作為了。

（作者為大陸大學教授）