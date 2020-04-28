台北錢櫃林森店KTV發生嚴重火災，造成人命巨大傷亡，也引發社會熱議。

而特別令人關注的是，事件發生後，似乎隱隱然有股力量刻意引導輿論的方向，綠媒、綠委和網路從台北長柯文哲事發當時人在屏東罵到施工時將雷射測距儀充電的包商工頭，甚至連租房子給錢櫃的中廣公司老板趙少康都被認定該負責，卻放過了同時身兼媒體大亨的錢櫃老板，彷彿他是局外人一般，實在不可思議。

錢櫃林森店大火後，從民進黨桃園市議員王浩宇到多個挺綠臉書粉專，炮口一致飆罵柯文哲，質疑他火災發生時人在南部跑選舉行程，沒把人命當一回事。

台北市府是否有公安檢查不確實的弊端，當然必須追究。然而，責怪柯文哲禮拜天進行政黨活動，則未免邏輯不通。誰能事先預測到禮拜天早上會有火災？誰又規定政治人物假日不能有自己的活動？2010年9月19日高雄發生大淹水，後來發現時任市長的陳菊當時在官邸睡覺。綠營政治人物、綠媒有用相同的標準檢視、狂轟嗎？沒有！為什麼？因為陳菊是民進黨。

再說到那位包商工頭，他固然有因為充電造成失火涉及過失致死、過失傷害等公共危險罪，然而，台北市消防大隊第三大隊在火災發生的當天就已經公開證實，錢櫃火災是因為進行電梯施工工程時將警報、灑水系統等5項消防設備關閉，因而釀成大禍，這是嚴重的人為疏失。

追根究柢，如果不是因為公司同意關閉相關防火警報系統，以致於消費者無從得知火災發生、因而逃生不及，可能也不會出現這麼嚴重的傷亡事件。

火災發生超過60個小時後，錢櫃才由公司董事出面召開記者會，負責人練台生仍然神隱。面對這個台北市25年來最為慘重的火災，經營者居然可以持續避不露面，這是聞所未聞之事。

尤其，除了前述的人為疏失之外，錢櫃向建管處申報施工，卻沒有向消防局提出消防改善計畫。換言之，錢櫃等於是在還沒得到完全許可前，就先偷跑施工，可能涉及《刑法》的公共危險罪。

以上兩點，怎麼看，經營者的責任都無可逭逃，台灣社會怎麼能夠容忍錢櫃的老闆到現在還不出面呢？難道是因為他掌管多個媒體，且旗下媒體政治立場向來明顯偏綠，因此輿論才輕輕放過嗎？

甚至在該媒體集團旗下的新聞節目和政論節目，明顯對此事件冷處理時，一向嚴管媒體新聞播報是否符合「比例原則」的國家通訊傳播委員會（NCC）對此竟回應，「尊重」媒體新聞台編輯的自主性，也「尊重」它們的報導。如此溫良恭儉讓的NCC實在罕見，難怪中正大學傳播學系副教授管中祥表示，對這件涉及重大公共安全事件，與錢櫃屬同一集團的新聞台對此事的報導比例確實比較少，有失媒體本分與格調。

綠色網軍和綠嘴們，第一時間帶風向究責柯文哲、包商工頭，甚至周邊不相干的人，明顯是圍魏救趙。至於誰是等著脫身的人，不問可知！

（作者為作家）