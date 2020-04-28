新加坡新冠肺炎確診病例逾14000人，超過日本和韓國，在亞洲排名僅次於土耳其、伊朗、中國大陸、印度等人口眾多的國家。今年3月17日，新加坡只有266例確診病例，一度被各國譽為防疫典範，不料短短1個半月竟暴增50多倍。公衛醫療水準頗高的新加坡，為何會從防疫的模範生變成末段班？其中顯然有特殊的國情因素存在。

新加坡近期激增的病例主要發生在移工區，這點和韓國有些類似，韓國疫情大量爆發與大邱新天地教會有關。新加坡人口只有500多萬，卻有上百萬的外來移工，從事醫療照護、保安、廢棄物處理及基礎建設等工作。但疫情開始出現時，星國政府雖採取嚴格防堵策略，卻忽略移工宿舍區，這些移工區和居家照護者，因此成了爆發社區感染的來源。

新加坡為什麼會忽略移工染疫問題？有分析說這反映出新加坡嚴重的階級意識，因為這些移工都來自落後地區，新加坡人並不把他們當作社會的一分子，民間如此，政府也一樣，竟然允許雇主用沒有座位的卡車運送移工，讓移工住在擁擠的宿舍裡，12個人住一間，像沙丁魚般，彷彿第三世界國家。

新加坡政府對疫情其實很有警覺，和台灣一樣經過SARS期間的教訓，建造了政府第一線的防疫機制，並早在1月2日就實施邊境警戒和管制，包括檢測、疫調、隔離、治療等，另還結合藍牙科技，推出「合力追蹤」App，鼓勵民眾下載記錄足跡和接觸史等，充分展現新加坡政府的效能。但這只是第一線政府正規軍部分，屬於點對點的作戰，不太可能對病毒完全阻隔。一旦防疫出現破口，譬如大量海外新加坡人回去後發生群聚感染，就必須靠群眾自動自發，才能打贏面對面的戰爭。

但新加坡不像台灣有著強大的民間力量；新加坡政府平日就幫百姓做好所有規畫，造成新加坡人對政府的高度依賴，到了沒有政府就活不下去的程度。所以當防疫大戰開打之後，台灣民眾會自製防疫手冊，並在網上廣為轉發。看到有居家檢疫者在路上走，會有正義的鄉民趕快去勸阻或通報；看到你沒戴口罩，有人會遞上一個給你。這些在新加坡很少看到，因為在政府鉅細靡遺的規範下，民間社會基本上是沒有自主動能的。新加坡的防疫就是在群眾戰爭中輸掉的。

比較台灣和新加坡的防疫成效，可以看出兩地的差別。新加坡是大政府、小社會，台灣政府雖然也不小，但台灣社會更強大些，人民的公民素養遠比新加坡要強。所以當危機出現時，大家雖然也期望政府要展現效能，更多人是把自己應有的防疫責任做到。台灣能維持16天本土零確診，大功臣就是「民眾的自覺意識」，因為大家做好了勤洗手、戴口罩、少摸臉和眼睛等自我健康管理，即便有確診病例曾進入社區，疫情也擴散不出去。加上台灣人有更強大的公民意識，隨時關注公共層面的情況，不怕雞婆地去提醒別人。這些恰恰是新加坡社會所欠缺的，所以台灣在防疫上的表現才能比新加坡好。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）