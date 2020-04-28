20180420中天新聞 共機又繞台！ 國軍兩小時喊掉頭45次

疫情蔓延後世界擾攘不安，美中激烈交鋒，武力動作頻頻，顯得山雨欲來風滿樓。海峽這端，兩岸之間的互罵與民粹對抗持續升高，台灣親美抗中路線高調推進，對岸軍機艦繞行不斷，警告意味濃厚。美、中、台戰略三角益趨緊張，台灣做為美中交鋒接戰點，兵凶戰危的風險升高。

在川普及其鷹派團隊推動下，美中對抗關係從經貿與戰略利益衝突延伸到意識形態與文化衝突，並且進入民意對撞階段，兩強對抗更加炙烈。新冠肺炎爆發，美國成全球重災區，川普為尋找代罪羔羊，不斷升高對中國的言詞攻擊，甚至鼓動興訟索賠，目的無非是厚植對抗資源，添增談判籌碼，借疫制中，美中關係倒退到建交以來最低點。台灣卻投懷送抱，自甘扮演馬前卒角色，正好成為美國對付中國的最佳炮彈，卻不知為美國添加籌碼的同時，也為對岸籌措對台炮火增加一分力道。

中美風暴正向台灣襲來

根據美國Politico報導，「共和黨參議院全國委員會」擬定一份57頁備忘錄，做為「積極攻擊中國」的教戰守則。最高指導原則是不由分說，「將矛頭轉向中國」，「猛攻中國」就對了，蔡政府乖乖配合甚至加碼助攻。北京當局為了反制美國的惡性攻擊，乃發動「大外宣」外交攻勢，不惜派出「戰狼」外交官強硬回擊，同時加強在南海、東海及台灣周邊海域的軍事行動。另外在香港採取強硬行動，大規模逮捕香港民主派人士，擴張港澳辦和中聯辦管治香港事務的能量，其目的一方面是奪回香港落實一國兩制的主導權，另方面也藉以遏止美國利用香港做為干擾與牽制中國槓桿的行徑。

在美中對抗加劇的態勢中，台灣必須看清，美中台戰略三角正在崩裂中，因疫趨弱的美國與因疫走強的中國，已進入「雙人摔角」的階段，如經濟學家朱敬一所說，海峽兩岸局勢過去30年的改變，一方面呈現在美、中、台三方經濟實力的消長，另一方面則是反映在川普上任之後，台灣的大三角角色已經邊緣化。簡言之，台灣現在能夠玩的槓桿籌碼，比以前少了許多。不免令人擔心：如果台灣失去槓桿，只能是美中「雙邊」拉鋸之間的小配角，則我們變成美、中衝突「附帶傷害」的機率就會增加。

美中關係既存的矛盾快速擴大，兩強對峙的國際秩序正向中國傾斜，而兩岸關係正循美中關係同樣模式而加速惡化，兩邊官民的仇恨與敵意因新冠肺炎加劇，中國大陸與美國及台灣兩個邊的關係極度惡化，台灣成為美中爭端焦點的可能性大增，對台灣造成的風險與危險正急劇增加中。

然而，民進黨政府一方面沉溺在防範新冠肺炎有成，以及美國與諸國對台灣空前友好的假象之下，未能體察國際局勢快速轉變，風暴正向台灣襲來。蔡政府迫不及待充當美國對抗中國的地緣馬前卒，可說是一個願打一個願挨。對美國而言，台灣牌不花成本，不費吹灰之力就能打到大陸的痛處，何樂不為？對民進黨而言，反中拒統是最高戰略，對美國有被利用價值，何不趕緊躲到美國安全傘下以求自保？殊不知放棄在兩強中平衡交往的原則，而且緊抱一方供其驅使，恰恰是把自己帶到危險的深淵中。

從反中親美民粹中冷靜

蔡英文總統或許意識到一邊倒可能造成的危機，但綠營內部多的是反中無底線、親美無上限的愚憨者，以為有老美大力撐腰，台灣跟大陸脫鉤與對抗的康莊大道擺在眼前，何不欣然上路？在反中親美的民粹情懷充斥之下，蔡政府不敢也不願違抗，不僅順著走，甚至加油添火，藉以置在野勢力於絕境。於是乎，台灣被更緊地綑綁上美國的火戰車衝向大陸。

保國衛民是政府最重要職責，也是領導人應有的道德，蔡政府應從反中親美的一頭熱中冷靜下來，好好想想：究竟是帶領台灣遠離戰火還是推向戰火？520就職演說是最好的機會，也可能是最後的機會，把台灣維持現狀、維護區域和平、不當外國勢力對抗中國大陸戰略棋子的話說清楚，為降低對岸敵意與緊迫感發出正能量，為台灣安全增加保險。

過去30年，台灣無論在心理上與軍事建設上，都沒有與大陸發生武力衝突的準備，遠離烽火是領導人應有的道德。