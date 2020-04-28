林森錢櫃KTV的火警，造成5死多傷的的悲劇，令人遺憾的是，由目前公布的資訊來看，這是一場「低級」的錯誤，加上「人為」的巧合，所引發的死傷。從歷次火災教訓中，我們也可以了解到許多單位在看待消防問題時，往往「重硬體、輕軟體」，亦即只重視「型式及規格」上的消防要求，但卻忽略了在管理、稽查及執行層面的把關，導致悲劇一再發生。

就工程施作層面而言，雖然我國的消防法規已對於消防設備的施工申請有所規範，但或送審的過程過於冗長，而導致許多單位自行偷跑，此為政府單位應當檢討的課題之一。再者，以錢櫃這類具有一定規模的營業場所，必然設有諸多防火區劃及不同的消防設施迴路，惟若錢櫃的「防火管理人」不在現場或並未於施工前，與施工者共同舉行會勘，則現場的工人往往不了解消防區劃，亦不瞭解如何選擇性的關閉與施工區域相關的消防受信總機迴路，因此可能就會便宜行事，索性關閉總機總電源，造成排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播等功能全部停擺，終至釀成傷亡。

其次從規範的層面來看，現行法規規定業主必須指定「防火管理人」，而實際上受指定擔任「防火管理人」之人員往往人微言輕，甚或不敢忤逆業主，更遑論可以發揮關鍵的把關功能；另一個常被忽略的項目是，現行法規規定員工數為10人以上時，必須編制滅火、通報、引導等分組，且一旦有增建、改建的施工需求時，應另定消防防護計畫，但上述項目，往往都因無關痛癢而被忽略。

此外，政府雖然制訂了防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目表，惟在實務上，防火管理人或消防設備師若嚴格執行專業及審查，將會增加維護管理成本而不受業主歡迎，從而演變為劣幣驅逐良幣的負面循環。如果政府不能夠落實相關的稽查或者在稽查之前總是會「預先通知」業者，則我國的消防安全就很難達到法定的水準。特別是錢櫃這類娛樂場所，可能會為了避免顧客抽菸引發警報而故意關閉警示功能、或平時疏於維護致消防泵浦壓力不足影響消防送水功能等，以上都是肇因於各行業特性而衍生的陋習，必須透過政府落實稽查工作方能發揮嚇阻作用。

另外值得一提的是，過去在實務界常見的「施工安全防護作業」，往往僅從職業安全衛生的角度出發，較少關注到「消防」的層面；從這次火災的經驗中也發現，過去少有人關注到施工器材的充電問題，在這次的火災事故中，成了非常關鍵的起火原因，因此未來對於施工範圍的界定、工班的活動範圍管控，以及相關器材的置放、安全設備的開關、機具充電等環節，都應該在施工計畫中一併加以規範，才不至於再次釀成災禍。

（作者為國家政策研究基金會策研組副召集人 ）