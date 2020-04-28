新冠肺炎肆虐全球，數十億人遭禁足，不少人平時為了拚經濟，忙得日夜顛倒，直到禁足期間，難得靜下心來，忽然發現，窗外有藍天。諷刺的是，這次是因為配合防疫，工廠停工，街上車輛減少，才使得空汙減少，排碳量也大幅下降，將來一旦復工，空汙可能變本加厲。

各國政府為控制病毒擴散，紛紛採取封城、鎖國等措施，才使得空汙獲得改善，重現藍天。衛星監測顯示，中國大陸北京、美國洛杉磯、義大利多個城市上空變乾淨了，短暫的藍天代表，工廠排放黑煙與汽機車排放廢氣都是空汙元凶，如果政府、企業、民眾有決心做改變，可以讓藍天再現。不過，如果大家依然故我，率由舊章，霧霾恐怕更嚴重。

新冠病毒橫掃全球，義大利研究團隊發現，在空氣中懸浮微粒中發現新冠病毒，意味著空汙較嚴重的地區新冠肺炎感染率也較高。這項研究有待進一步審查。不過，病毒與空汙懸浮微粒都是致命因子，這兩個這個看不見的敵人若結合在一起，對人類的威脅非常大，不能輕忽。

各國施行封城、鎖國期間，意外使得主要城市的碳排放量大減，美國許多大城市碳排放比去年期下降60%，預估今年全美碳排放可能下降7.5%，為歷年來最大幅度減碳。這個由新冠病毒所導致的意外減碳成果，比全球各界努力數十年的減碳協議來得有效，著實相當諷刺。

新冠肺炎與氣候變遷都是人類面臨的重大威脅，兩者其實有很多相似點。首先，兩者都是全球性危機，新冠病毒會殺人，短短幾個月奪走逾21萬人性命，氣候變遷引發極端氣候，颶風、洪災、乾旱、野火、土石流等每年導致數百萬人死傷。

其次，兩者都須要政府積極採取行動，以及企業、民眾配合防範。美國與台灣幾乎同時在1月下旬出現首例確診病例，台灣早採取防疫措施，加上民眾主動配合，可以有效控制疫情，算是成功案例；美國川普政府防疫慢了好幾拍，如今確診與死亡病例數均冠全球。

不過，新冠肺炎與氣候變遷也有相當大的差異，如果疫苗研發成功，前者可以獲得抑制；氣候變遷則是緩慢長期的威脅，除非各國均意識到問題嚴重性，由政府帶頭積極進行轉型，開發乾淨能源科技，朝向低碳經濟發展，否則問題只會越來越嚴重。

新冠病毒為人們帶來許多反思，如果為了對抗病毒，可以讓藍天再現，那麼對各國也可以積極的態度對抗氣候變遷。現階段，一切以防疫為優先，未來一旦疫情平緩，面對氣候變遷的衝擊，也該共同合作推動各行各業的轉型，別讓藍天僅是曇花一現，否則人類將面臨更大的災難。