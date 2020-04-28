中央流行疫情指揮中心成立100天，端出連續3天零確診好成績，指揮官陳時中樂得儼然「陳教授」上身，上演個人秀近半小時，大談快篩及普篩台灣不適用。但台大公衛學院副院長陳秀熙推估，磐石艦至少12人還沒篩檢出來，陳教授未免太有信心了。

台灣防疫有成，誠如張上淳教授所言，除了國人高素質防疫觀念及第一線醫護人員的努力，媒體在這場防疫大戰也扮演了傳達精準訊息角色。因此台灣防疫成績是全體國人的驕傲，我們共同敵人是病毒，陳時中表示最擔心政治口水淹沒專業；問題是，陳時中做防疫判斷時，卻經常政治掛帥。

高雄市長韓國瑜想幫第一線醫護人員普篩及兵推演練，都遭陳時中打臉就是最明確例證。料敵從寬、禦敵從嚴，這也是韓國瑜想為第一線醫護普篩及兵推用意。理論上，中央疫情指揮官對地方首長的超前部署應該支持，碰到韓國瑜，陳時中就是說不行。

快篩及普篩如果像陳時中所言台灣不適用，衛福部應立即告知研究單位及藥廠，不要再浪費精力研發；兵推如果沒必要，陳時中參加基隆市社區防疫演練時，為何大大吹捧基隆市長林右昌，還強調是中央與地方合作典範。

當媒體詢問陳時中是否願意應邀至高雄市政府指導兵推，陳表示需看看高雄的防疫計畫。說穿了，就因為兵推首長是韓國瑜，不免讓人聯想陳時中兒子正是罷韓T恤的設計者。

父親忙防疫、兒子參與罷韓，陳時中當然不會支持高雄的防疫兵推，這就是政治治思維淹沒了防疫專業。陳時中所擔心的，不就是自己的所作所為嗎？