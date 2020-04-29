無色覺醒》賴岳謙：川普防疫失言不斷！拜登順勢大作文章！（圖/美聯社）

歡迎收看《無色覺醒》第619集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「川普防疫失言不斷！拜登順勢大作文章！」

新冠肺炎(COVID-19)至今仍在全球肆虐，各國都處於防疫的緊張階段，但美國總統川普日前卻在記者會上表示，消毒水可以消滅新冠肺炎病毒。此言一出立刻讓全世界醫學界大為譁然，雖然他日後改口稱這是一種諷刺，但該誤導的言論仍讓許多川普的支持者紛紛效仿。

針對總統大選對手的川普如此離譜的發言，美國民主黨總統候選人拜登（Joseph Robinette Joe Biden Jr.）日前在推特上發表推文，呼籲民眾不要採信「喝漂白水」的方法來遏制病毒。此舉也令人不解，民眾認為不需為此荒唐行徑去特意發文囑咐。

其實，拜登的發言背後有所隱含的政治目的。有鑒於川普的支持者多為教育程度低下且較無經濟能力的白人族群，拜登的發文也是為了提醒，避免一旦真的有人無法負擔承重的醫療費用，會選擇鋌而走險照做而發生的險些喪命的憾事。

然而，美國貴為世界最大的經濟體，民眾竟連最基本的醫療都無法滿足。原來是因為美國有非常嚴重的貧富差距，國內1%的人卻享有全國近40%的財富，約1900萬人生活在極端貧困的環境下，無法支應三餐的問題。在基本的生理需求都難以滿足，要讓民眾掏錢看病就更顯困難。

可是吊詭的是，美國本土的社會問題卻鮮少聽到美國的人權組織或是NGO的團體提及。要知道，這些組織後面贊助商多為有錢的資本家。依仗著資本家的金援，也當然就只能去探討華而不實的人權議題，才不會去揭露美國社會貧富差距問題的瘡疤。

可以發現，拜登發文一舉無非是希望藉由指證川普言論的缺失，來明示美國民眾川普的不適任，同時也順帶提升自己的政治影響力與好感度。不過這方法是否有助於年底的選情？能打破川普目前的民意優勢嗎？仍待我們持續追蹤關注……更多分析請看影片解說！