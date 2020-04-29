早期出入境大陸要填表時，對於「國籍」那欄總是猶豫斟酌再三，要嘛寫英文「Taiwan」或「ROC」，要嘛裝作沒看見空白著，總是要等到櫃台人員板著臉孔遞過來筆，才草草加上「中國」兩個字。後來三觀調整擺正了，都直接了當寫上「中國」，結果櫃台人員還是一樣遞過來筆，要求「中國」後面加上「台灣」兩字。

出差時候經常住宿酒店賓館，偶爾就遇到以「非涉外酒店」為由拒絕入住，那時就會大聲嗆一句：「你說台灣省是外國嗎？台灣人不是中國人嗎？」這招很有效，通常都會通融，把台胞證拍照影印備查就行了。

還有遇到插隊、爭先恐後、不禮讓、搶出租車等等不文明的行為時候，千萬不要說：「你們大陸人（中國人）怎麼這樣，我們台灣人就怎樣怎樣……」那肯定會招來對罵甚至打架，我都一聲吼說：「別這樣丟咱們中國人的臉行不？」這招也很有效，一般對方聽到這句話就灰溜溜的縮回去了。

攏系中國郎

2008年來到重慶，這個抗日戰爭時期的中國陪都，也是我家祖先所在的地方，我父親少年時候居住的地方，我祖父葬身埋骨的地方。我父親陶基強寫過一本《一九四九渡台灣》的自傳，書中寫七十年前他十幾歲初到重慶的印象：「重慶，這個著名的抗戰精神保壘，是建在長江與嘉陵江交匯的半山坡上。當地人都是頭纏一條白布，一襲長衫，提著小炭爐在抖，好像要抖掉寒氣。我們初到重慶時，住在校場口十八梯的一戶非常簡陋民房中。」

父親所說這個當年的「抗戰精神堡壘」，就是現在重慶的地標「解放碑」，「十八梯」也就在附近，尚未拆除改建之前我陪父親去舊地重遊過，父親望著當年所住的那種木造吊腳樓老房子猛掉淚。

似乎回到故鄉心就定下來了，我在重慶一待就是七年，直到因健康原因返回台灣省。七年時間工作、積蓄、置產、安家、創業，這些中國人正常標准的生涯規畫操作一一按部就班執行實現。

當我在五百人的重慶甲級建築設計院中成為唯一的台灣員工時，單位裡面除了多數重慶本地人，也有河南人、廣西人、湖南人、江蘇人。在重慶，才發現在本地人的眼中口中，才不是「你們台灣人」、「我們大陸人」。對於重慶人來說，凡是不會說「重慶言子」的都是外省人，台灣人、福建人、浙江人、廣東人、海南人、香港人，都是南方沿海的外省人，好些重慶人甚至無法分辨廣東話和閩南語。

曾經有次代表設計院出差福建省泉州市，為了一個閩南風情街的項目。重慶同事沒有見過閩南紅磚建築，感覺很稀奇；我則在這裡看到了兒時台南府城的故鄉印象，感覺很親切。

在泉州這個台灣閩南人的原鄉，我可以用閩南語和本地人溝通，沒有人會特別把我當台灣人，重慶同事在旁如鴨子聽雷。在這一刻，海峽兩岸的台灣和泉州之間的距離，比同屬大陸的重慶和泉州之間的距離，不知要親近了多少倍，我和泉州人可以說：「咱閩南郎，伊重慶郎，攏系中國郎。」

抗戰歷史不分國共

我父親陶基強是抗日戰爭殉國將士遺族子弟，隨「國民革命軍遺族學校」從南京遷移來台灣省。2018年，我陪父親去參加「國民革命軍遺族學校」九十周年校慶紀念活動。當初來台三百多名十幾歲的中學生，如今健在僅存不到七十人，年紀最小的是八十五歲。

我祖父陶耀鑫是抗戰時期國民政府軍政部文職上尉軍官，父親一直保存著祖父的黨證、軍人證、撫恤令、委任狀和幾封簽呈手稿。這幾年我看祖父這些已經有近百年歷史的文物日漸腐朽，尋思找個適合的單位收藏保存，不料在台灣島內竟然四處碰壁，在台灣省公家文教單位的皇民史觀裡，抗日戰爭國軍將士與台灣無關，二戰台籍日本兵的故事才是屬於台灣的。

歷史是人寫的歷史，所以必然呈現出某種立場角度觀點。用「本土史觀」包裝粉飾的皇民史觀，不只不想看到中國人的抗日戰爭，也不想看到台灣原住民抗日的「霧社事件」，更不想看到台灣閩南漢人抗日的「西來庵事件」。

2019年，我聯絡上中國社會科學院所屬的《台灣大陸同鄉會文獻數據庫》，將父親保存一甲子跨度的《遺族學校校友通訊錄》八十五本期刊，寄到北京做全文數位化保存。對方聯絡窗口的李老師，還安排了一位在北京大學研究所就讀的台灣學生，來家裡給父親做兩天的口述歷史訪談。抗戰歷史不分國共，是屬於全體中國人的記憶，來自北京的重視與用心，讓「我是中國人」的認同感更強烈了。

在李老師的引介下，我把祖父抗戰國軍陶耀鑫上尉的檔案，捐贈到南京的中國第二歷史檔案館收藏。祖父生前為國民政府軍政部兵工署軍械司上尉科員，抗戰時期在陪都重慶，於單位值星時因公殉職，得年僅三十六歲，草草葬於重慶長江南岸山上，抗戰勝利還都南京時已經淹沒在荒山漫草間。八十年後，他的隨身證件和親筆文書，能夠回到老家南京，和民國締造者孫中山及先賢先烈們同在，也算是在天之靈有所歸依了。

微信公眾號「民國大校場」特地為祖父檔案撰文《具有特殊歷史價值的個人檔案》：「2019年11月8日上午，中國第二歷史檔案館迎來了一批特殊的客人。他們一行七人，有來自台灣省台北市的，有來自重慶的，還有來自新西蘭的一對夫婦，一條共同的血脈把他們相連：他們都是已故國民政府軍政部職員陶耀鑫的後人。他們此行有一個共同的使命，那就是希望把保存多年的陶耀鑫檔案捐贈給二史館保存。」

在南京會同親戚們辦完捐贈事宜後，我來到泉州，在晉江閩南建築聚落「五店市」附近購置一小屋。從台北飛泉州，就和台北到高雄差不多，從金門就可眺望晉江。早從唐宋時代開始，中國閩南人從泉州出港，航向海洋的彼岸，開辟了和陸上絲綢之路齊名的海上絲綢之路。這裡是台灣人的原鄉，也是世界華人的原鄉，也將是我落葉歸根安度餘生的地方。

宋朝開始中國閩南漁民就在台灣西岸沿海捕撈烏魚，並在中部北港溪口形成漁村和原住民交易。元代旅行家汪大淵的海上絲路自助遊攻略《島夷誌略》就描述，從泉州出港，帆船順風而行，兩天就可以到達台灣澎湖群島，島上泉州人社區工商業繁榮。

台灣人就是中國人

鄭成功之父鄭芝龍和李旦、顏思齊招募兩萬中國閩南人渡台，在北港設十寨，築寨、墾荒、練兵、撫番。鄭成功收復台灣，二十萬中國軍民渡台追隨。台灣島西部平原上的原住民，向中國漢人學會了農耕、紡織、琉璃工藝，加上婚姻和宗教的推廣，很快地融入中國閩南文化圈，加入到中華民族的大家庭。「台灣」這個名字就是中國人取的，鄭成功收復台灣，斬斷了西方強權殖民拓展伸向東亞的觸角，否則台灣的今日景況大概差不多就是印尼或菲律賓那個樣子。

台灣人身體裡面流著中國人的血液，外表長著黃皮膚黑頭發的中國臉，說著中國話，寫著中國字，吃著中國菜，拜著媽祖、關帝君等中國神明。台灣人就是中國人，而且應該抬頭挺胸堂堂正正做個中國人！

(旺報)