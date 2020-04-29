最近人工智慧（AI）的理念、發展與應用均相當普及，成為各主要國家傾全力發展的重點。尤其是邁入5G、物聯網的時代，AI結合5G、物聯網，發展跨領域、跨行業的商業模式，顛覆了全球的產業、經濟發展，成為世所矚目的焦點。

事實上，AI在1950、1960年代，就已經有相當的發展，稱之為「機器學習（machine learning）」或「深度學習（deep learning）」，但因為冠上「AI」比較好聽，比較時髦，也比較容易爭取到政府相關的計畫、企業或創投資金青睞，以及容易吸引人才投入，因此最近各界言必稱AI。

不過，另一方面，AI取代人力的文獻、呼聲也甚囂塵上，搞得人心惶惶。例如：Gartner研究機構的數據告訴我們，2020年會創造230萬個AI的工作機會，但也會消失180萬個非AI的工作機會。而且2022年預計有1／5的相關工作會被AI取代。

但事實上不會那麼悲觀，在國內我們進行的廠商訪問中，顯示在五年內AI仍以提升產業效能而非替代人力為主。同時，AI技術也以單一領域而非跨領域為主。故產生互補的人力需求多，替代人力相對較少。除非未來技術有重大的突破，如無人車、自駕車的大量出現，才有機會大規模取代人力，這是比較令人安慰的地方。

在人才的延攬上，各國大企業紛紛以高薪來吸引人才，有經驗的AI人才，甚至以一年薪資20～30萬美元來網羅、挖角。在台灣，資料分析師、工程師、資料科學家、數據分析經理／協理，年薪在100～250萬新台幣之間。軟體開發工程師到主管的薪水也在100～220萬新台幣之間（資料來源：台灣薪資標準指南，2020）。不過，在國內由於商業模式尚未完全成熟，AI轉換成營收、業績仍有相當的難度，所以儘管人才需求殷切，但薪水目前有一點點停滯。

至於AI會帶動什麼樣的產業及人才需求？這可分為兩個層面來說，一個是AI的產業化（建構AI本身的產業鏈），一個是產業的AI化（各個產業應用AI來提升生產力）。前者指的是架構AI的基礎層、技術層及產業應用層。基礎層包括硬體的儲存與計算數據、資源和數據資料庫，更細部內容包括GPU的晶片、雲端計算平臺、感應器、資料演算法、模型平臺等，都包括在此一個層級中。技術層包括感知的智慧演算法、認知的智慧演算法，例如自然語言處理、語音辨識、圖像辨識等領域。至於應用層則包括了硬體產品跟軟體與相關的服務。硬體產品包含無人機、機器人及其他智慧的硬體產品。軟體服務則包括語音輸入法、虛擬助理、自動駕駛跟智慧安全防護等。

後者（亦即產業的AI化）指的是AI應用到各個領域。目前最常見的應用包括：智慧製造、零售、金融、物流、電商、廣告、醫療等。善用AI到前述領域上，創造新的商業模式、提升效率的人才需求相當殷切。例如，在電商領域上，當有顧客未採購放入購物車的商品，該商品將在下次顧客登入時，優先顯示，以重複刺激顧客的購買慾。在翻譯領域上，過去翻譯一篇葡萄牙文，必須找來精學者花一個月的時間翻譯，現在AI輸入數百篇葡萄牙文文獻後，翻譯一篇葡萄牙文僅需幾十分鐘，後續再稍做潤飾，一天內的時間就翻譯完成了。

根據〈2020台灣薪酬標準指南〉的分析，在科技業上人才招募的三大趨勢為：第一，人工智慧、物聯網、5G等技術專家；第二，整合電子商務、C2C平台、串流媒體、人工智慧、解決方案的頂尖人才；第三，發展雲端平台、徵服務業所需的軟體開發人才。

至於人才該具備什麼能力，才能因應AI時代的挑戰呢？首先，如果你是工科、統計、數學相關領域的人才，就往前述資料庫、大數據、資料庫建置、資料應用等方向發展，成功的機會比較大。

反之，如果你是社會科學專業的，則可以選擇AI當輔系，進一步瞭解AI發展方向及其基本知識、技術，或人機介面、語言的轉換等，並掌握其應用的方向，才能透過AI來加值自己所處產業的發展。

人工智慧對社會創新的人力需求也相當殷切，這類人才包括：語言專長人才、大數據處理人才、醫療創新、農業自動化、醫療看護等人才。尤其是時下所謂的「斜槓」（跨領域）人才，具AI及金融、醫療、零售、智慧製造、交通、電商等的跨領域人才。在金融業上，AI可應用於第三方支付、個人徵信、借貸平台、群眾募資、保險業等領域。

當然，在美中貿易戰、科技戰的同時，美國對科技移轉到中國大陸有相當高度的警戒，如果在大陸學的是AI，將來發展的機會也會以大陸為主。如果要轉到美國發展，恐怕會受到美國的抵制，這是人才選擇市場、就業方向時，必須小心注意的。