大陸央視《新聞聯播》連續兩天嚴詞批判美國國務卿蓬佩奧，不久前國台辦也點名批判行政院長蘇貞昌，可以說明，中美關係多緊繃，兩岸關係就多緊張。在中美「新冷戰」討論越來越多的同時，可預見兩岸對抗的激化。

蓬佩奧鼓吹停止捐款世衛組織、緊咬大陸隱瞞資訊，要對陸究責索賠。央視新聞聯播罕見連續兩天以重話批蓬佩奧，「所作所為已經突破做人的底線」。對照3月底，國台辦發言人罵行政院長蘇貞昌「散布蘇式謊言」、「將他的惡毒本性暴露於世人面前」，可以看出，大陸對美台最高行政官員點名批判，都用極為嚴厲措辭。不過，迄今對領導人川普和蔡英文，仍保留餘地，沒有點名痛罵。

中美「新冷戰」討論甚囂塵上，儘管不會達到當年美蘇那般堅壁清野，但兩國由經貿衝突，到國家戰略與地緣政治利益、治理模式、意識形態等方面，都陷入高強度博弈；台灣卻成為為美國衝鋒陷陣的排頭兵，兩岸除了經貿仍有往來，其他如政治、觀光、教育、人員、資訊等領域的對抗和緊縮，將不斷加劇。

大陸外長王毅28日參加金磚峰會扮曉之以理的白臉，他說「國際社會不應當讓指責和推諉分散我們合作抗疫的精力」，還強調「中方出於人道主義精神施以援手，從來沒有意識形態考量，從不尋求任何地緣政治私利」。讓人擔憂的是，在兩岸領域，找不到這樣的「白臉」。

2017年，蔡總統曾說，處理兩岸關係上，台灣不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路，遺憾的是，若中美對立繼續升溫，進入「新冷戰」，兩岸將無可避免地走回對抗老路。