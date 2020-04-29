快評》紓困走鐘撿好康 19:392020/04/29 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部提出「自營作業者紓困現金」方案，29日新北市汽車駕駛員職業工會有從業人員辦理紓困現金。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡總統不無驕傲在臉書表示，已經有超過141萬人領到現金紓困補助，這些錢是花在刀口上嗎？ 台灣未爆發任何大規模社區感染，除餐飲、觀光、交通業外，其於產業並未受到太大衝擊，這141萬人是否都是有需要的人，恐怕大有疑問。媒體曾報導，一些透過職業工會投保勞保的家庭主婦，生計並未受疫情衝擊，卻撿到3萬元紓困「好康」。 台灣經濟的真正考驗還在後面，紓困要聚焦，尤其要幫助失業的人，切莫虛耗子彈。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》罷韓重於防疫 18:572020/04/25 短評 快評》五一連假通關密碼 19:312020/04/26 短評 快評》吃雞蛋牛奶非媚外 19:062020/04/26 短評 快評》柯文哲陷危機 18:272020/04/26 短評 快評》雙重標準陳時中 19:512020/04/27 短評 快評》小英保誰的命 18:552020/04/27 短評 快評》揮別疫情陰霾 18:552020/04/27 短評 快評》不掩飾的歧視 18:242020/04/28 短評 快評》遲來正義非正義 18:252020/04/28 短評 快評》政治陳時中 19:432020/04/28 短評 言論熱門新聞 中時社論》你被陳時中洗腦了嗎？ - 中時社論 - 言論 中時社論》戰爭，台灣準備好了嗎？ - 中時社論 - 言論 徐宗懋》求償中國，爽一下而已 - 觀點 - 言論 胡勇》只剩台獨與武統對決？ - 觀點 - 言論 張亞中》情緒性的罷韓一旦通過… - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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