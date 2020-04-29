蔡總統不無驕傲在臉書表示，已經有超過141萬人領到現金紓困補助，這些錢是花在刀口上嗎？

台灣未爆發任何大規模社區感染，除餐飲、觀光、交通業外，其於產業並未受到太大衝擊，這141萬人是否都是有需要的人，恐怕大有疑問。媒體曾報導，一些透過職業工會投保勞保的家庭主婦，生計並未受疫情衝擊，卻撿到3萬元紓困「好康」。

台灣經濟的真正考驗還在後面，紓困要聚焦，尤其要幫助失業的人，切莫虛耗子彈。