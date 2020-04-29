美國總統川普強調，如果中國一開始就示警，美國能及早準備就可避免新冠肺炎的慘重災情。不過，美國政府光是應否戴口罩就討論了3個月；而川普對新冠肺炎始終輕描淡寫，最早就算有人用超大喇叭在他耳邊大喊危險，恐怕他也什麼都沒聽見，最後還要怪人家「隱匿實情」。

新冠肺炎肆虐至今，美國雖貴為超級強權，防疫表現卻是最混亂，疫情有如跌入無底深淵，根本原因是美國力量有限，卻自以為無所不能，從自大衍生無知，無法全力防疫，任憑人民染病和死亡。最明顯的就是對世界衛生組織的攻擊，以及對中國的「求償」。

二戰後，美國獨霸全球，聯合國是美國領導成立的，不管是多邊或雙邊關係，美國提供最大的經援和防衛，美國可以聯合國的名義，派兵介入韓戰和越戰，非共產陣營國家大多以美國馬首是瞻，都是「親美」的。

曾幾何時，美國竟然指聯合國世衛組織「親中」，反映美國在世衛的影響力已不如中國。儘管延續以往，美國仍然提供最大筆會費，但聯合國是以國家為單位，影響力來自大國對區域或單一國家的經援和投資，從而決定在聯合國組織中掌握的票數，而非僅是聯合國會費。過去10年，中國對亞洲、非洲和拉美的投入，早已遠超過美國，從而掌握多個聯合國組織的主導權。

相反地，美國早已不提供大批經援，反到處要錢，最近又搶醫療物資。川普政府已退出美國領導成立的組織和協議，包括《跨太平洋夥伴協定》、《巴黎氣候協定》、《伊朗核協定》、聯合國人權理事會、教科文組織等。

美國不斷退出聯合國組織，結果是中國更快接替領導位置。這次川普中止世衛會費，除了更惹人嫌之外，會有太大的差別嗎？美國一些國會議員要求世衛祕書長譚德塞到美國國會報告，問題是，老譚是所有會員國1票1票選出來的，代表全世界，美國也只是其中1票，難道他們真以為美國統治世界嗎？這種自滿自大製造了一連串無知行為，其一就是鼓動向中國「求償」。

別說由美國傳播開的愛滋病已經奪走3000萬條人命，還有源於美國的H1N1等，至於布希政府假造伊拉克擁有大規模毀滅武器的情報，攻打該國，導致伊國長年陷入內戰和貧困，無數人民死傷流離，還催生了超級恐怖組織伊斯蘭國。美國政府公然欺騙世人的禍害，請問要怎麼賠？

即使如此，所謂「求償」最後還是國際實力決定，歐洲和澳洲白人政府除了碎碎念幾句外，不會有結果。他們的醫療物資主要依靠中國，經濟重建也需要中國合作，怎會自找麻煩？至於美國本身，主流媒體強烈批評這是川普轉移防疫無能的藉口，川普支持率大幅滑落，連美國人都不買帳。所以，「求償」最終只是讓世界各地零零落落的反華分子亢奮一下而已。

儘管如此，煽動反中情緒卻會分散美國防疫工作，削弱國力，陷入只會說、沒力做的困境。美國的自大和無知注定成為防疫最失敗的國家，國際地位也會更快跌落。

（作者為資深媒體人）