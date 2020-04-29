台灣首宗新冠病例發生在今年1月20日由中國大陸境外移入的一位女台商，隨後不僅從大陸地區返台確診病例增多，且連從歐美等地區旅遊、留學返台人士也被檢測出不少病患，因和境外移入者接觸，也出現了55個本土病例。抗疫至今100天了，確診送入隔離病房治療的429病患，不幸有6人死亡，但已有311人出院。至4月29日止，台灣已連續4天零確診，且17天沒有本土病例出現，難怪中央疫情指揮中心在記者會中高興得吃起龜苓膏慶祝。

回顧2003年3月14日，台灣通報第1例SARS境外移入病例，6月下旬疫情平息，7月5日世界衛生組織將台灣從疫區除名，疫程也是100天左右。至於新冠疫情，防疫中心指揮官陳時中自詡，台灣因超前部署，才防疫有成。兩者疫情都在百日左右趨緩平息，實不可思議。

本月16日，以色列特拉維夫大學一位專家發表研究指出，不論各國封鎖措施是嚴格還是寬鬆，新冠疫情都將在爆發後70天內消失。他分析疫情模式指出，各國表現都一樣，在爆發後40天達到高峰，而後趨緩。從一開始確診病例將每日增長30%，6周後降到10%，第7周會降到5%以下。這位專家是該國神經機械學權威，他可能只知其然，卻不知其所以然。筆者認為其中的奧妙在於，新冠病毒於人際間多代傳播後，其病毒顆粒族群體的改變，某種病毒族群會占優勢，造成感染者體內病毒複製量漸低，傳染力和毒力遞減等有關。

台灣雖曾有10個本土病例找不到感染源，但都已過了14天追溯期，至今也已連續17天沒有本土病例，社區內若有未被檢測到的無症狀感染者恐也清零了。雖有零星痊癒出院者出現病毒復陽現象，就病毒學而言，其為冠狀病毒屬病毒的特性；即當此屬病毒感染人類或動物發病恢復後，病毒在體內仍會持續一段時間，且會呈現由口鼻分泌物、糞尿中排毒現象。國外已有專家指出，其排毒量少，傳染力低，恐已不具病原性和毒力。

至於磬石艦有31位確診病例隔離治療中，防疫中心以接觸史追蹤和該艦官兵曾接觸過的近2000位家人和親友，至今仍無人被感染發病。筆者研判染疫官兵們下船後，體內病毒表現之R0值（病毒基本再生數）應趨近於零了吧？所以，再也沒有被感染者出現。

總之，不論是從中國大陸、歐美或磐石艦等境外移入台灣的病例，或其衍生的本土病患，都沒有出現過超級傳播者，侵台病毒株似乎都是老弱殘兵，呈現在人際間的傳播力差，可見該病毒很快就會窮途末路了。

筆者認為此或可表示侵台的新冠毒株，其傳染力、病原性、毒力已大不如其原始株，遲早會被人類免疫系統清除掉。日前陳時中在回覆立委質詢時，也保守推估表示「6月底前疫情可能將告一段落」。從連續17天沒有本土病例出現研判，疫情消失大限日應可樂觀預估在5月底吧？據此，台灣新冠疫情平息或指日可待矣。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）