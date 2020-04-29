你能想像如果川普當台灣總統，那我們要多死多少人？這不只是個人領導能力的問題，關鍵在面對訊息的態度，我們是怎麼處理與做決策。

川普可以說注消毒水進身體能殺新冠病毒，他之前還說過曬曬太陽會好，等到天熱夏天就沒事了。他為什麼會這樣說話？因為川普不尊重事實，相信情緒化的網路式語言，以此搏得大家青睞，他就是因為這樣當選總統的。

為什麼明明就是事實，大家卻會忽略，寧可相信一時情緒性的滿足？社會心理學家做過很有名的實驗。1957年學者來昂‧費斯丁格找了一群人，都做同樣窮極無聊的事，但分別給20美元或1美元，要他們去轉告別人，他們所做的事多麼有趣。結果拿到1美元的人，講得有氣無力。但拿到20美元的人，卻說得津津有味。因為20美元作祟，讓他們相信了這事沒那麼無聊。另一個實驗他找人舉標語，儘管標語上的意見他們並不認同，但舉久了他們有覺得有點道理。就像川普當初心裡也許認為，這只是落後地區武漢的肺炎，我們再次偉大的美國怎用害怕？沒想到現在美國占了全世界新冠肺炎確診人數的1/3，已破百萬人。

哈佛大學擴展學院倫理學教授麥金泰爾出版了《後真相：真相已無關緊要，我們要如何分辨真假》一書指出，說服群眾的不是事實，甚至也不是捏造的事實，而是公然蔑視。我們已進入後真相時代！訴諸個人情感與價值觀，比陳述客觀事實更能影響民意，我們甚至無法分辨真假。後真相其實是意識形態的霸權，這種手法迫使他人相信某樣事情，無論是否存在良好的佐證。這是政治支配的祕訣，欺騙、操弄和利用，成為創造獨裁政治秩序的工具。

人類天生的認知偏差，容易讓我們誤以為自己所下的結論，都是基於良好的推理，但事實並非如此。尤其傳統媒體的衰落、社群媒體的興起，加上出現了將假新聞當作政治工具的手法。現在這個世界，擁有促成後真相時代的絕佳理想條件與環境。

美國的民意調查中發現，有62%成年人從社群媒體獲知新聞，而當中有71%是來自臉書，這要如何確定新聞的可靠性？當我們的新聞來源是社群媒體，就可以刪除那些不喜歡的新聞來源，就像刪除政治觀點不同的網友一樣。而臉書的演算法則會根據我們「按讚」的次數來決定我們會看到哪些新聞。原本為了讓人隨時查閱可靠資訊的網路，現在對某些人來說，只是一個應和自己的迴聲室。這多麼危險！在面對那些現在有時稱為「新聞」的內容時，要怎麼知道我們沒有受到操弄？

一場世紀病毒，讓我們重新反省面對訊息的方式。儘管好在川普沒在台灣負責抗疫，但川普式的語言與訊息處理方式，難道沒有入侵台灣社會？

（作者為台北書展基金會董事）