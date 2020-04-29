「318三週年，監督條例不能再等」集會18日晚間在立法院青島東路側門舉行。曾參與太陽花學運的陳為廷（前左起）、林飛帆等人出席，他們撕毀寫有總統蔡英文及民進黨立法院黨團總召柯建銘當初的承諾言論。中央社記者吳家昇攝 106年3月18日

滿清剛入關時，八旗勁旅僅不到百萬人，卻想打下上億人口的中國，因而採取了「以漢制漢」的戰略，鼓勵漢人背叛明朝，替滿清打江山。但等到了乾隆年間江山穩了，就開始歌頌當年至死仍效忠明朝的漢人將領，而把當年投降的漢臣稱為「貳臣」。原因很簡單，執政地位已經穩了，就希望人民拚死忠誠於國家。

了解這個邏輯，也可以說明對於2014年3月23日攻占行政院的魏揚，2020年4月28日二審遭改判4個月有期徒刑一事，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等民進黨3大巨頭，為何截至4月29日中午都不講話，僅由黨中央發聲明了。表面上的姿態讓黨來做，但大咖卻躲起來。畢竟江山已坐穩了，此時若出現暴力攻占政府無罪的判例，對在野黨支持者可能起鼓勵作用，對民進黨有百害而無一利。

回顧一下2014年3月23日時的「盛況」，那一個晚上民進黨可是卯足全力挺學生。蔡英文發表聲明要馬總統「應立即出面，針對人民訴求，給予正面回應。」時任黨主席蘇貞昌也發表了類似的聲明。不只如此，民進黨舉黨甚至大動作「蘇貞昌主席與蔡英文、謝長廷、游錫堃率同立法院黨團同志及黨務幹部們，現已步行進入行政院內，和院內的同學們一起」，蘇貞昌的臉書悲壯地宣告了這個行動。

3月24日凌晨警方開始拉人，前閣揆謝長廷與學生手拉手躺在地上，抵抗警察的驅離，但最後仍不敵優勢警力。謝之後趕往行政院大門，試圖協助學生，卻遭到水柱襲擊。至於蔡英文也沒閒著，把大頭貼換成全黑，還發表聲明控訴馬總統，說「經過了一夜，我的心情沉重。」、「他所破壞的憲政體制，以及人民因此對政府信心的崩解，遠甚於學生的衝撞行為。」蘇貞昌則是痛罵「歷史必將對此留下嚴厲的罵名，而人們永遠不會原諒。」

時間拉回來2020年，民進黨拿到江山了，不只拿到，還坐得非常非常穩。這些當年與學生一起被水車沖的「戰友」，如今在廟堂之上享受榮華富貴，對於魏揚的窘境卻是「最高品質靜悄悄」，僅由黨中央發一些不痛不癢的聲明。而民進黨以外的政治人物，除了時代力量、高喊「打人警察至今找不到，呼口號判有罪不公平」的無黨籍立委林昶佐，及黃國昌、林飛帆、賴品妤等一起經歷過太陽花的夥伴外，真正掌大權的政壇大咖幾乎無人聞問魏揚等人的處境。當年的聲嘶力竭，對照現在的少人聞問，直叫人感到淒涼。

坦率地說，民進黨未必邪惡到希望魏揚他們有罪，以至於可以拿來殺雞儆猴，警告藍營群眾不要想效法占領政府機關。但客觀來說，魏揚有罪的判例能釋放出以下的訊息：「連太陽花都有罪了，你們亂來也同樣不會有好下場」，而這一切對維護民進黨統治真的是有利無弊。

政治就是這麼殘酷，從前他們願意與你一起對抗水柱，但現在卻只是意思一下，做個表面。在這裡真的只能真心勸下一代的同學：政治這條路真的要懂得自保，特別是對於民進黨，「有情有義」這4個字僅是標語而已。

（作者為網路媒體工作者）