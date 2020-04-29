滿清剛入關時，八旗勁旅僅不到百萬人，卻想打下上億人口的中國，因而採取了「以漢制漢」的戰略，鼓勵漢人背叛明朝，替滿清打江山。但等到了乾隆年間江山穩了，就開始歌頌當年至死仍效忠明朝的漢人將領，而把當年投降的漢臣稱為「貳臣」。原因很簡單，執政地位已經穩了，就希望人民拚死忠誠於國家。
了解這個邏輯，也可以說明對於2014年3月23日攻占行政院的魏揚，2020年4月28日二審遭改判4個月有期徒刑一事，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等民進黨3大巨頭，為何截至4月29日中午都不講話，僅由黨中央發聲明了。表面上的姿態讓黨來做，但大咖卻躲起來。畢竟江山已坐穩了，此時若出現暴力攻占政府無罪的判例，對在野黨支持者可能起鼓勵作用，對民進黨有百害而無一利。
回顧一下2014年3月23日時的「盛況」，那一個晚上民進黨可是卯足全力挺學生。蔡英文發表聲明要馬總統「應立即出面，針對人民訴求，給予正面回應。」時任黨主席蘇貞昌也發表了類似的聲明。不只如此，民進黨舉黨甚至大動作「蘇貞昌主席與蔡英文、謝長廷、游錫堃率同立法院黨團同志及黨務幹部們，現已步行進入行政院內，和院內的同學們一起」，蘇貞昌的臉書悲壯地宣告了這個行動。
3月24日凌晨警方開始拉人，前閣揆謝長廷與學生手拉手躺在地上，抵抗警察的驅離，但最後仍不敵優勢警力。謝之後趕往行政院大門，試圖協助學生，卻遭到水柱襲擊。至於蔡英文也沒閒著，把大頭貼換成全黑，還發表聲明控訴馬總統，說「經過了一夜，我的心情沉重。」、「他所破壞的憲政體制，以及人民因此對政府信心的崩解，遠甚於學生的衝撞行為。」蘇貞昌則是痛罵「歷史必將對此留下嚴厲的罵名，而人們永遠不會原諒。」
時間拉回來2020年，民進黨拿到江山了，不只拿到，還坐得非常非常穩。這些當年與學生一起被水車沖的「戰友」，如今在廟堂之上享受榮華富貴，對於魏揚的窘境卻是「最高品質靜悄悄」，僅由黨中央發一些不痛不癢的聲明。而民進黨以外的政治人物，除了時代力量、高喊「打人警察至今找不到，呼口號判有罪不公平」的無黨籍立委林昶佐，及黃國昌、林飛帆、賴品妤等一起經歷過太陽花的夥伴外，真正掌大權的政壇大咖幾乎無人聞問魏揚等人的處境。當年的聲嘶力竭，對照現在的少人聞問，直叫人感到淒涼。
坦率地說，民進黨未必邪惡到希望魏揚他們有罪，以至於可以拿來殺雞儆猴，警告藍營群眾不要想效法占領政府機關。但客觀來說，魏揚有罪的判例能釋放出以下的訊息：「連太陽花都有罪了，你們亂來也同樣不會有好下場」，而這一切對維護民進黨統治真的是有利無弊。
政治就是這麼殘酷，從前他們願意與你一起對抗水柱，但現在卻只是意思一下，做個表面。在這裡真的只能真心勸下一代的同學：政治這條路真的要懂得自保，特別是對於民進黨，「有情有義」這4個字僅是標語而已。
（作者為網路媒體工作者）
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