國父孫中山先生在其政治理念中，將罷免權視為人民直接民權中的一權，讓人民除了有權選賢與能，也有除惡去邪之權，但是從來沒有將罷免權視為政治鬥爭的工具、選舉結果的複決權。

人民選舉誰，不需要有任何理由，這是人民的權利，同樣的，人民也要尊重民主選舉的結果。人民有罷免權，但基於對選舉結果的尊重，罷免成立的條件必須設定為高於當事人當時贏得選舉的條件，否則就是「罷免權大於選舉權」，而讓罷免權變成為政治鬥爭的工具、選舉結果的複決權，這不符合民主規範。另外，在行使罷免權時，必須提出具體的理由，否則就是「道德性、價值性、情緒性」的罷免，這容易演變成情緒性的民粹，會破壞民主的基石。

目前提出罷免韓國瑜有兩個主要理由，一是政治性的理由，認為韓市長參選總統是違反對高雄市民的承諾，或對於韓市長的政治立場不滿意；一是行政能力理由，認為韓市長不認真工作，對其施政成果不滿意。

第一個理由是政治性或意識形態性的譴責。罷韓者的責備不無道理，但不足成為罷韓的合理理由。原因很簡單：依據憲法，韓市長有權利參選總統，競選期間也有請假，並有代理人，高雄市業務並沒有因而怠惰。當然事後證明，韓市長與國民黨的政治判斷錯誤，韓市長付出政治代價，選舉落敗，國民黨也承擔苦果，高雄市沒有一席立委當選。基於責任政治，罷韓者此一責備應該是由負責提名其參選的國民黨來全盤承擔，向高雄市民道歉。

至於第二個以行政能力不足作為罷免的理由，韓市長要親自回應市民，一年多來，為高雄市民做了哪些事？施政有否傷害高雄市民利益？韓市長施政成果是否不如陳菊前市長？

如果放下情緒，回歸理性，從目前這一年多韓市長的施政表現來看，「行政能力不足」這一點應不足以做為罷免的理由。因此，現在能夠驅動罷韓的主要動機其實就是「不爽韓國瑜」、「不想到看到韓國瑜」、「罷掉韓國瑜就是爽」的情緒性因素。

我們的社會與成熟民主仍有距離，在政治操作下，目前罷免條件已降低為「同意票多於不同意票，同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上」即可。這個寬鬆的罷免條件，已經傷害到了選舉權，使罷免權容易成為政治鬥爭的屠刀，更容易成為發洩情緒的工具。

民主政治的可貴在於尊重選舉結果。1988年高雄市長選舉，謝長廷陣營用變造的錄音帶打擊吳敦義，使得吳敦義輸4565票。2006年高雄市長選舉，陳菊陣營黑函抹黑黃俊英發走路工，使黃俊英小輸一千多票。即使如此，國民黨仍然接受選舉結果，沒有發動罷免。

罷免權是一項可貴的民主權益，但其可貴之處是在於可以避免執政者繼續犯下危險與惡質的錯誤，而不是為了滿足政治鬥爭需要的誅心民粹。一群罷免韓國瑜的青年正在興頭上，他們認為，通過罷韓案是台灣民主的重大進程；有些高雄選民也對可以教訓韓市長而沾沾自喜。希望行使罷免權的民眾可以了解，「我們可以因為無由的喜歡一個人而投票給他，但要避免因為情緒的不喜歡某人而罷免他」，除非有韓市長傷害高雄市民福祉利益的具體理由，意識形態或情緒性罷韓案的通過，是台灣民主的沉淪，是政治惡質的再一個里程碑。

（作者為孫文學校總校長）