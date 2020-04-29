最近朝野修憲之聲又起，國民黨立院黨團想推動的是「18歲公民權」、民進黨黨團則想修掉五權憲法，將監察院的職權移轉、立法院。但是，五權就像手上的五隻手指，砍掉其中任何一指恐怕都會痛得半死，而且很可能從此不再聽使喚。未來各權力部門之間的分工合作，也會發生實際困難；結果反而造成政府失能、治絲益棼，未蒙其利，先受其害！

更重要的是，這不但違背了全球民主化的大趨勢，也根本否定了監察權的運作必須「超越黨派、獨立運作」的基本原則。根據「國際監察組織」統計，全球目前一共有超過100個國家設立了198個獨立監察機關，它們的主要功能是：保障人權、打擊貪腐、促進善治。

基於此，這些監察機關負責人的名稱各有不同，包括國會監察使、廉政與反貪腐監察長、司法總長、保民官、人權委員、總審計長、公共保護官、人權檢察官等，不一而足。但其共同特性是：接受人民陳情、保護民眾權益、處理行政違失、監督官僚懶政、進行獨立調查、督促政府問責，以及糾正執政偏失。

如果監察院真的被民進黨政府廢掉，將其職權改交由立法院行使，首先就違背了「超越黨派、獨立運作」的基本原則。現在有許多號稱「獨立」的機關，實際上卻不折不扣是政黨運作的產物，而且淪為黨派異化的工具，實不足為訓！更何況，立法院本身就是一個黨派政治與情報交流的中心，又如何可能做到監察權運作要求的「獨立、保密、公正、無私」呢？

其次，監察院有權對行政機關進行調查，並取得政府公文，掌握決策過程與執行細節。進一步，還可約詢和質問政府首長與相關人員，了解其中的具體違失，據此提出彈劾、糾舉、糾正，令其限期改善。如果立法院取得了這樣的權力，掌握了政府決策過程與執行細節，並對外宣洩，行政機關難道不會跳腳？不會反彈嗎？換言之，最忌諱立法院擴權的是行政院，是從中央到地方的整個行政體系。

再者，保障人權是民主化與自由化的重要指標，現在已經確定將此一任務交由監察院執行。如果監察院是「人權院」，卻失去了調查、彈劾、糾舉、糾正、中央與地方巡查等各項監察職權，豈不成了虛有其表的「空殼院」？其實，當初政府認為應由監察院負責人權相關事務，就是考慮到它具備了完整的調查職掌，以及擁有專業的調查人力。如果將這些配套機制全部交給立法院，那恐怕就真是人權工作的末日了。

另外，若要有效的推動廉政、打擊貪腐，實應將法務部廉政署和整體政風系統，統整轉移歸監察院指揮監督，使監察院擔負起職司風憲、摘奸發伏的任務。如果監察院既有「將」（監察委員）又有「兵」（政風單位），就可藉充足的人力和資源肅清政風、整飭貪腐、促進善治，這才是五權分工下的良性互動與有機整合。若反其道而行，將各項權力集中統歸由立法院掌握，由於立法院的特殊政治生態，不但不可能做好，恐怕還將迫使監察、審計、人權、廉政等各項任務，都面臨「黨派偏私」和「朋黨腐化」的困境，成為濫權下的祭品。

（作者曾任立法委員、監察委員、任務型國大代表）