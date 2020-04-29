「不要鬧了，貝克漢向台灣請教居家防疫的臉書文，限定IP只有台灣看得到！」原本這則讓許多台灣網民湧入留言「台灣難波萬（NO.1）」的防疫超級「大外宣」，被一名瑞典記者點破其實是只有限定台灣人看到的「大內宣」後，曾大大消費貝克漢的媒體卻完全未提隻字片語，更沒有相關更正報導。新冠肺炎擴散的這3個月來，在台灣人心理層面已經渲染出奇特的言論自由「閹割式」化學變化，其影響之深刻、效果之淨化，似乎可由此不甚受矚目的小新聞獲得某一程度的提醒。

「防疫順時中」是政府高層欽定的國家方向，就連敦睦艦隊成防疫破口、航空公司機組員相繼染疫，政府也都極力淡化弭平，就是不要人民有疑問，也希望各界言論領袖少廢話，生怕好不容易藉由防疫所集中的政治權力像被戳了小洞的熱氣球，不能再冉冉上升。

但無薪假人口創10年新高、各產業銷售急速下滑的真實狀況，並不是政府控管補助與做人情的種種開後門措施能夠彌補，而政府提倡的防疫「超前部署」更屢屢出包，最搞笑的就是為了防患即將到來的五一連假過度擁擠產生群聚感染，交通部推出了1968APP，然而其謬誤連連，卻讓眾台灣縣市首長哭笑不得。

根據民進黨籍的台南市長黃偉哲找市府員工實測，該APP在凌晨時分測得的新竹動物園狀況顯示「人潮略多」，黃市長哭笑不得地問究竟是動物多還是阿飄多？無獨有偶，嘉義彌陀夜市周一未營業，但APP資訊也警示人潮略多，惹得嘉義市長黃敏惠納悶「難道是見鬼了？」。台東的猴子山山頭明明是軍事禁地，也被納入觀測人潮的景點，這難道是交通部長想要趁著國人放假出遊，接管國防部業務？從「帶錢搶口罩」開始，政府防疫措施早就讓老百姓無所適從，各縣市長怕背黑鍋，當然只能靠自己努力避免疫情在自家地盤爆發。

新北市長侯友宜委外自行研發防疫APP，公開說只把交通部的1968APP當輔助，對各景點的資訊公開獲得民眾肯定，也直言密閉公共場所是否重新開放要等五一連假後再議，已凸顯地方政府必須自保。

畢竟中央防疫已經落隊，若還持續跟他們齊步走，別說超前部署了，後腳踩前腳鞋跟的事情只怕還會繼續發生。

即便如此，你知道，在台灣凡事都會被政治有色眼鏡區分對錯。高雄市長韓國瑜認真兵推防疫演練，模擬社區染疫如何封樓，想透過「罷韓」取而代之的行政院副院長陳其邁就忍不住要「指正」韓應該跟著中央疫情指揮中心走；然而，稍早民進黨籍的基隆市長林右昌演練社區封鎖時，中央防疫指揮官陳時中卻大讚其作為是中央與地方密切合作。民進黨政府究竟是在搞政治鬥爭還是做防疫演練？大家秒懂。

防止疫情擴散還有好長一段路要走，如果中央政府繼續顢頇硬幹失民心，而聯合國擔憂的糧食匱乏、疫苗遲未出現等狀況一旦真的發生，國人將如何應對？

（作者為資深媒體人）