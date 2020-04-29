中央流行疫情指揮中心成立滿百日，全球新冠肺炎確診數飆破300萬人，美國死亡人數直逼越戰，我們的防疫成績全球數一數二，真的值得自豪，這是指揮中心應對得當、全民認真配合的共同成就，蔡政府卻藉機收割政治獲利，儼然在同時打防疫與政治兩場戰爭。表現亮眼的防疫指揮官陳時中，言行也頗有政治斧鑿之跡。蔡政府防疫不忘搞政治，不僅有礙防疫，也將形成一個權力膨脹的超強執政體。

陳時中及防疫團隊宿夜匪懈認真打拚，大家都看在眼裡，感佩在心裡，外表憨厚、說話條理分明的陳時中，成了最當紅的人氣王，一時間政壇與社會一片「順時中」之風，沒人敢和阿中部長逆著來。

可是，有些現象還是值得大家深思與警覺。民進黨向來長於政治鬥爭，不但不會錯過任何可以取得政治獲利的機會，還擅長各種操作手段，為自己拉抬聲勢。當然，鬥爭與算計是政治團體的必要生存技能，民眾也不會以為蔡政府是聖人的組合，但大家必須看得清執政者的操弄手法，想得明背後的盤算，才能避免被洗腦乃至操縱。

看清執政者的操弄手法

的確，陳時中為防疫投入大量時間精力；的確，台灣僅429例確診、6人死亡是傲視全球的防疫佳績；的確，台灣不應被排除在國際社會之外。以上都是事實，但其他還有很多同時發生的事，卻需要大家以清醒的腦子重新思考，例如台灣在全力防疫的同時，有沒有必要和大陸、世界衛生組織（WHO），乃至其祕書長譚德塞大打政治角力戰？

在打防疫戰的同時，蔡政府也在打政治戰，著力點主要在於凸顯大陸的負面形象、強化台灣的國際宣傳、拉抬執政團隊聲勢並打擊政治對手。於是乎，政府堅持使用「武漢肺炎」而非WHO官方的「新冠肺炎」；指責大陸隱瞞疫情，並和譚德塞大打口水仗；網友也群情激憤，集資在《紐約時報》登廣告並連署要譚德塞下台。

蔡政府的動作，又剛好和想把防疫不力的責任推給中國的美國總統川普合拍，乃至有川普應合著陳時中的說法，稱台灣最早通報世衛有人傳人案例，實則那只是台灣以大陸對WHO的通報詢問WHO而已。在大家防疫如臨大敵的此時，台灣還忙著找譚德塞的麻煩到底是要幹嘛？台灣不是WHO會員或觀察員，再連署也不可能讓他下台，做這些事情，除了凸顯大陸打壓台灣及WHO對台灣不公，證明民進黨政府的反中路線正確之外，於防疫上有何意義？

現在陳時中人氣高漲，民眾對台灣防疫佳績相當驕傲，兩相結合成了一面得意自滿的保護殼，對陳時中或台灣防疫工作的不同聲音往往遭到非理性的排斥。高人氣的陳時中或政府帶著政治性的動作，就被美好表象給遮掩並夾帶了，除了與WHO的交鋒外，例如在民眾還在排隊買口罩時，政府卻大送口罩做外交，然後把對方的感謝出口轉內銷當成政績，不怎麼領情的新加坡總理夫人何晶還被網友出征。現在當然是凸顯台灣國際處境的好時機，但做事情要有個節度，否則便有挾恩示惠、自我吹捧之嫌。

再例如，現在高雄市長韓國瑜面臨職位保衛戰，敦睦艦隊爆發群聚事件，有官兵拒絕接受高雄市的疫調，陳時中便說他們沒有法定義務；高雄市想做防疫兵推，陳時中也說沒必要。敦睦艦隊事件軍方說法一再改口，立法院要求海軍提供4項文件，民進黨卻以人數優勢擋下，是要掩蓋什麼謊言嗎？其他諸如對來自大陸與歐美返國者的雙重標準，以及政府要求舞廳、酒店停業，卻放過KTV？和大老闆是挺綠媒體大亨有沒有關係？很多事情深思之下都很有問題，卻在陳時中的人氣掩護下被淡化了。

不能讓蔡政府不受檢驗

其實陳時中雖出身牙醫，卻長期投入政治，2000年就號召200位牙醫加入民進黨挺扁，2011年曾任蔡英文醫界後援會總幹事，日前有媒體爆出他的兒子是反韓大將，陳時中只表示「小孩子有小孩子的事」。他當然有權利擁有自己的政治傾向，但蔡政府藉由他因防疫而爆發的人氣作掩護，進行有政治目的的操作，實則是在剝削全國所有投入防疫的醫護、行政與民眾的努力。

台灣迄今的防疫表現確實很好，但這不該成為蔡政府的政治提款機，陳時中的人氣也不能讓蔡政府的作為不受檢驗與節制，人民更不能不提防在不知不覺中被「洗腦」。