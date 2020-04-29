黃偉哲今再轟1968APP深夜顯示多處景點人潮略多，系統很有問題。（曹婷婷攝）

五一連假將屆，由於迄今國內新冠疫情已連續4天零確診，加上之前清明假期的危機有驚無險、平安渡過，預料全台將會再度出現民眾出遊熱潮；而疫情指揮中心則是再三叮嚀、嚴陣以待，並推出了「1968人潮警示APP」因應宣導。

在疫情壓力下民眾已經悶壞了，有許多人更因此生計無著、期待紓困救急，五一連假不僅可出外散心，更能讓民生經濟適時活絡、帶來收入；相對地，這也是測試社區潛在感染源的試金石，絕對輕忽不得。

防疫與拚經濟在本質上存在某種矛盾性，中央呼籲民眾最好都待在家，地方則希望民眾能到各景點出遊消費；因此疫情指揮官陳時中說，五一連假期間民眾心情一定要放輕鬆，但不能太鬆懈，更不可「大解放」。要有點鬆又不能太鬆，你說到底是要鬆還是不鬆呢？

也難怪台南市長黃偉哲要炮轟1968APP系統根本不準，莫非是跟台南有仇！如果標示人潮的系統本身就失真，企盼連假帶來消費人潮的地方首長當然不服氣，而且地方政府和民眾若真據此運作，那不適得其反、天下大亂才怪。

陳時中又說，人潮多的地方不見得就是危險區域，還強調無論去哪裡，都要繼續做好勤洗手、戴口罩、保持社交距離。問題是，這樣的標示到底是要民眾避或不避？

聽起來有點像是廢話，但現實是政府想要繼續管控，又怕民眾受不了；民眾想要解禁，卻是既期待又怕受傷害。說到底，中央應該趕緊把1968APP做到最準確，各縣市政府得強化自己的即時監控系統，落實現場的疏運管制；民眾則必須做好個人的防疫措施，這才能過一個快樂又安心的連假。