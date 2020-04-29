「1968」開天眼...半夜實測動物園人潮略多 黃偉哲酸：阿飄多？ 20:392020/04/29 言論 中天電視、 王玉汝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「1968」開天眼...半夜實測動物園人潮略多 黃偉哲酸：阿飄多？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「1968」開天眼...半夜實測動物園人潮略多 黃偉哲酸：阿飄多？ 「1968」開天眼...半夜實測動物園人潮略多 黃偉哲酸：阿飄多？ #1968 #開天眼 #實測 #動物園 #黃偉哲 #新聞深喉嚨 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》五一大考驗 20:022020/04/29 短評 言論熱門新聞 中時社論》你被陳時中洗腦了嗎？ - 中時社論 - 言論 中時社論》戰爭，台灣準備好了嗎？ - 中時社論 - 言論 徐宗懋》求償中國，爽一下而已 - 觀點 - 言論 胡勇》只剩台獨與武統對決？ - 觀點 - 言論 張亞中》情緒性的罷韓一旦通過… - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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