編者按：《追尋現代中國》下冊，從一九四九年國共分裂及韓戰為起始，以新儒學在中國政界的復興收尾，展現了七十年來中國政治、經濟、外交的遞嬗。史景遷在本冊開宗明義寫道，晚明至今，中國權力階層總是缺乏和平轉移過程，曾發生於晚明士子、清末維新，以及民初文人的境遇，在一九四九年後的中國依舊永無止盡地輪番上演。

當毛澤東、周恩來、華國鋒、鄧小平、胡耀邦、趙紫陽彼此為了權力機鋒相對，檯面下是一代又一代的文人與百姓在禁錮的保守氛圍中，欲意從極權縫隙裡爭取民主而流血犧牲。皇城前的天安門，見證了幾代人的革命精神與百年來無法斷絕的明爭暗鬥，以及人們對於國家繁榮的渴望。

正文開始：

雖然人民解放軍在韓戰中表現英勇，但也損失慘重。據估計，中國死傷人數大約在七十至八十萬之間。醫療闕如、糧食不足，甚至缺乏得以抵擋朝鮮嚴冬的衣物。在激烈的嚴冬作戰中，約百分之九十的中國軍隊受凍瘡之苦。使用的武器則是美製、日製、俄製、德製等大雜燴，常常在一聯隊中同時混用這四種系統的武器，而大部分的步兵最多就只發給八十發彈藥。稍後，直到一九五一年，待俄製的米格戰機研發成功，中國人才獲得相同類型的戰機。不過仍欠缺足以克制美國強大海軍的海戰能力。

籌謀新社會 軍事改革

早在一九五三年朝鮮戰事停歇、中國軍隊返鄉之前，中國就開始重建龐大的軍事組織，企圖建立專業化的軍隊，以便在現代技術世界中與其他國家相抗衡。彭德懷是中國的韓戰指揮官，嗣後擔任中國國防部部長；他相信重建人民解放軍的最佳途徑是持續遵循蘇聯模式領導，發展裝備精良的傳統武力，而不是走回一九三○年代和一九四○年代讓毛澤東如魚得水的游擊戰略。即使蘇聯在韓戰初期的表現極為吝嗇，中國的其他領導人還是接受了彭的建議，毛更是於一九五三年呼籲「在全國推動學習蘇聯的新浪潮」。而人民解放軍訓練手冊中的語彙更是透露出，中共基於現實考量，修正了先前毛輕蔑擁有原子彈的美國帝國主義是一隻「紙老虎」的觀點：

美軍在政治上是反動帝國主義的軍事組織，根本上是一隻「紙老虎」；但它是一支具有現代化裝備和戰門力的軍隊，美軍的訓練和裝備與反動的國民黨軍隊不同。為了徹底摧毀這類敵軍，必須建立一支強大的現代化國防軍隊，同時負責的軍官應該讓解放軍的每一位戰士全面地、正確地認識美國軍隊。

起初，黨的領導人做出一項重要決策，亦即裁減軍隊人數，進而集中力量建立起一支軍備上質量兼具的精兵。這也是當年蔣介石身旁多位美軍顧問曾提出的建議，不過蔣的部隊從未達到此目標。而韓戰方酣，解放軍就已開始著手裁減國內軍員，同時為復員的戰士在城市或農村的家鄉尋找就業機會。一九五三年，人民解放軍的員額從一九五○年五百萬人的高峰降為三百五十萬人，大約有三百萬人辦理退伍，一百五十萬新兵加入軍隊行列。到了一九五六年，解放軍有兩百七十五萬人，一九五七年有兩百五十萬人。縱使軍中有這麼多員額欲辦理退伍，中國軍隊的預算卻是意外維持不變，俟國家預算在一五計畫中大幅激增之後，軍隊預算的比例才開始急遽下降。

軍中抱怨聲時有所聞

一九五四年饒漱石與高崗遭整肅，意味著多數中共領導人認為人民共和國建國之初，六大行政區中各局的權力過大。一九五四年，中共廢除了六大行政區的行政架構，接著在解放軍總部指揮下畫分出十三大軍區，解放軍總部對甫成立的「軍事委員會」（Military Affairs Commission，毛澤東任主席）和彭德懷領導的國防部負責。雖然重組後的軍區涵蓋範圍依然十分廣，基本上一軍區包含兩個或兩個以上的省，不過新的組織卻使中央能更有效控制軍隊。此時，一支專業化軍隊的圖象開始浮現，特別是技術性兵種的發展，如工程隊、鐵道和通信隊，以及「ABC」隊──即以「反原子彈」（anti-atomic）、「反生物戰」（anti-biological）、「反化學戰」（anti-chemical）三者縮寫命名的部隊。中國咸信，一旦美國全面攻擊中國，美軍可能使用原子彈、生物戰、化學戰等方式。各大軍區內另外還安排有公安兵力，而公安系統是委由紅軍老幹部、日後擔任解放軍總參謀長的將領來指揮。

中共把軍隊的需求與一五計畫優先發展的工業整合在一起，使得軍隊能獲得包括步槍、機槍、迫擊砲、火箭筒、中程火砲等現代化步兵武器的補給。然而這一切都需要龐大經費，因此解放軍還是無法獲得足夠的自走砲、軍用運輸車、重工程機械與坦克等武器裝備。隨著北京、南京與大連等軍事學校開始教授現代化戰爭的戰術，解放軍軍官的素質始獲得改善。除此之外，大批解放軍軍官奉派前往蘇聯位於基輔（Kiev）的軍事參謀院校進修。

經過兩年的試行之後，一九五五年中共官方公布《徵兵法》，徵募新血加入軍中行列。規定除了犯罪以及被剝奪政治權利者之外，凡年齡十八歲至二十歲之間、體魄健全的男子均須登記列冊。地方政府根據國家規定每年需徵募八十萬名定額，再從這些登記者之中篩檢出適當人選。獨子、高中生與大專院校生並不在徵募對象之列；但中選者多數都樂於入伍從軍，尤其是來自貧窮農村的子弟，因為軍旅生涯提供他們力爭上游的大好機會，而且更可自此習得一技之長。眾多落選者以及已經服完三年役期者，都必須加入後備部隊。解放軍不斷宣傳入伍報國的光榮使命，並以生動活潑的方式向人民解釋，與國民黨時代相較，現在入伍所獲得的待遇和未來前途已不可同日而語。不過，軍中的生活仍是困頓的，而各種艱苦、不公的抱怨聲也時有所聞。

由於習得新科技的技術曠日費時，所以徵召入空軍者需服役四年，在海軍則要五年。經歷韓戰的洗禮之後，被中共視為對國防極具重要性的海、空軍建軍基礎卻十分薄弱，這是因為抗日戰爭之後留下來的多數軍品均落入國民黨的手中。（待續）