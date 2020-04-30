無色覺醒》賴岳謙：金正恩引全球注目？朝鮮成不定時炸彈？(圖/朝中社)

歡迎收看《無色覺醒》第620集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「金正恩引全球注目？朝鮮成不定時炸彈？」

自從脫北者媒體透露北韓領導人病危的消息後，金正恩生死之迷隨即引發各界關注，多國媒體接連瘋狂轉載相關消息。而且，4月15日金正恩竟罕見未出席祖父金日成誕辰日的太陽節慶典，金正恩身體亮紅燈的消息也就更加受矚。

要知道，朝鮮半島從一分為二的原因可追溯至1949年韓戰。當時美國雖然擁有精良的軍備武力，但最終也僅落得雙方平手的下場。南北韓分治後，朝鮮由於資源較多，經濟發展曾勝過南韓。不過隨著蘇聯垮台，朝鮮失去了金援後，發展也開始陷入停頓；反觀南韓在歷經1997年金融風暴後，得到了聯合國的金援支柱，勵精圖治下，目前的經濟已大幅超越朝鮮。

隨著南韓蒸蒸日上，為了避免南韓遮掩了朝鮮的鋒芒，朝鮮轉採「不對稱戰略」，也就是以頻頻試射導彈的方式來博取版面。當然聯合國也不是省油的燈，隨即對朝鮮實施嚴厲的經濟制裁，讓朝鮮百廢待舉的經濟更雪上加霜。

起初，朝鮮恣意發射導彈的舉措總能引發鄰國的反彈，甚至行針對朝鮮的大規模軍事操演；可是在聯合國祭出制裁後，朝鮮縱使繼續試射導彈，鄰國也習以為常般，視若無睹不再有反應。眼見朝鮮的經濟情況每下愈況，金正恩不得不有新的舉措來嚇阻相關國家收回經濟制裁。

所以金正恩這次改採放出生死未卜的消息來吸引國際矚目，可謂相當奏效。在各國還在推測究竟朝鮮是什麼樣的情況時，美國稱其早已掌握金正恩的行蹤。不過如果出面指證，美國在朝鮮的情報機構恐有曝光的危險。在經濟制裁問題懸而未決下，朝鮮未來仍是一個不定時炸彈，金氏王朝的一舉一動仍是值得我們持續關注……更多分析請看影片解說！