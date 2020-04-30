備受矚目的2020年大陸兩會，確定5月21日在北京揭幕。今年兩會延期了兩個多月，是中共建政以來首次因公共衛生事件而延後。新冠疫情肆虐全球，大陸經濟雖受創不輕，但整體體質依然健康，對外關係也因疫情起源於武漢而受到批評，但大陸迅速果斷控制疫情所展現的國家治理能力，卻讓世人眼睛一亮。中共無需因外界的政治操作而妄自菲薄，因應挑戰關鍵，在於能否在經濟復甦與外交破局等方面凝聚共識、開出良方、贏得信心。

兩會的召開，意味中共對中央領導人、人大代表和所有中央、地方官員的健康維護已有充分信心，「表明中國贏得了這場戰爭」，同時釋放習近平權力穩固的訊號。但兩會不應該是抗疫成功的歡呼會，畢竟境外輸入壓力並不小，境內亦不時爆發零星反彈病例，無症狀感染者的威脅也不容忽視，現狀只是一個階段性的成績，並不足為喜。況且，歐美等國疫情尚未達峰值，北京從接受各國援助到援助各國，不斷宣導命運與共的理念，斷然不會幸災樂禍，但要小心，避免無心釋出錯誤的訊號。

與會議日期同日宣布的，是北京突發公共衛生事件應急回應由一級下調至二級，意味大陸低風險地區人員往返北京無需14天隔離。當下大陸面臨的外部輿論環境日益複雜，兩會又是內外聚光燈關注的焦點，若無把握控制風險、杜絕染疫風險造成的生命健康損失和負面輿論影響，北京不會冒政治風險宣布會期。同樣審慎的，是會議舉行方式仍是未解之謎。此前，山西等地方兩會已採取「會場+視訊」的創新方式開會。疫情初期，大陸最高領導人習近平亦有面對17萬名官員進行電視電話會議的經驗。會議方式仍未定案，顯示高層或根據疫情防控形勢與風險審時度勢，因時而變。無論是依照傳統方式現場召集會議，抑或是通過創新方式網路連線，安全都將是至為重要的判斷尺規。

與歡呼勝利相比，如何在兩會上拿出後疫情對策，更為迫切。一方面，兩會重啟，表明官方對經濟復甦方案已形成較為一致的對策，有待於通過兩會進一步完善並進行程序性的表決。不同於西方成套的大規模經濟刺激方案，大陸確立了新基建等施力方向，在政策上進一步確定了堅持以市場投入為主，支持多元主體參與建設，加強政府引導和支持。

從官方近期一系列動作看，政府工作報告中或將看到更多提升大陸營商環境、優化市場要素配置和政府角色的深化改革開放措施。外界同樣關注政府工作報告中，GDP成長目標是否取消、經濟社會目標如何完成等問題。需看到的是，儘管第1季經濟資料顯示衰退已成事實，但IMF依然給大陸相對較高的正增長預期，並預估疫情受控下，大陸經濟在2021年可達9.2%增長。在陸美國商會的調查也顯示，大多數美企對在陸復工復產樂觀，無意撤離大陸市場。大陸須做的，是對自身經濟增長做合理評估和目標設定，如此，無論高低，才可為自身贏得信心，為經濟復甦和產業鏈的穩固注入更多動能。

另一方面，當下，國際合力抗疫局面在矛盾與反覆中緩慢形塑，大陸面對的外部環境日益複雜。一方面，美國等西方國家醫用物資供應緊俏，對中國依賴日深；另一方面，多國基於國內政治、民意、經濟、選舉等因素，著眼於後疫情時代國際秩序劇變，不斷強化對大陸包圍式的「甩鍋」輿論攻勢，謀求疫情論述主導權。在此背景下，「負責論」、「隱瞞論」、「造假論」、「賠償論」、「道歉贖罪論」等帽子被輪番扣在大陸頭上。面對外交兩難及內部民族主義升溫，大陸應借兩會平台，拿出更多巧實力應對。

此外，疫情發生以來，大陸對公共衛生應急機制、野生動物保護、生物安全等方面的立法程序也不斷推進，相關代表委員料將就此進行更深的反思與建言，從而推進治理能力的完善。有關流行病研究與疫情相關資訊的流通問題上，如何藉資訊流通監督、問責地方官僚，亦須有新思維。

對兩岸而言，因疫情而不斷積累的民意對撞風險急需止血。大陸兩會前夕，蔡英文將發表520就職演說，如何減少進一步刺激大陸，須慎思利害，做出有利於緩和兩岸關係、避免台海危情加劇的選擇。