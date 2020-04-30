受新冠疫情影響，延遲兩個多月的大陸全國政協和全國人大會議，決定在5月21日、5月22日陸續開幕。這是大陸改革開放40年來，首度因嚴重疫情推遲召開兩會。大陸各大城市雖然陸續解封，順利打完上半場的「病毒戰疫」，但下半場的中美「大國戰役」卻已激烈登場。

在大陸穩定控制疫情之後，全球疫情暴發增長態勢仍在持續蔓延。當初最早與中國停航、限制中國公民入境的美國，目前變成全球疫情最嚴重的疫區，確診死亡案例持續攀升，儘管美國仍未從困境中掙脫出來，但卻忙著針對中國開展究責、調查、制裁、索賠等輿論攻勢。

川普因誤判形勢導致疫情失控，現為轉移輿論焦點，鞏固連任，轉而聚焦武漢疫情的防控通報責任，挑動美國內部反中情緒。川普刻意主打「反中牌」，既有輿論條件並能兼顧競選考量，但中美關係與美中台三邊互動，卻陷入40年來最詭譎的衝突危機。

中美外交矛盾與戰略磨擦，在美國疫情失控與總統大選等因素疊加的關鍵時刻，情勢格外嚴峻。一股不安與躁動的情緒正在持續擴散，包括季辛吉、奈伊等美國戰略專家學者擔心，中美如果失去基本的信任，任何雙邊機制都難以維持，中美之間衝突的概率必然持續上升。

中美當前形勢呈現的信任危機，究竟是處於可防可控的磨合階段，或是已走到難以回頭的不歸路，中美各方評估仍有分歧，但中美高層戰略對話機制停擺、美國高層頻頻引導攻擊北京，這使得中美高層互動更加敏感，也讓中國內部反美的輿論生態更趨情緒化、激烈化。

儘管中共總書記習近平4月27日在深化改革會議上強調，當前疫情防控和復工復產能夠有力推進，根本原因在「黨的領導和社會主義制度的優勢」發揮了無可比擬的重要作用。但北京還是無法迴避在大疫之後如何保住經濟增長、穩住就業，以及應對外部形勢險惡等難題。

習近平當前的執政壓力與決策處境，危機重重，既要迎擊美國轉趨強勢的挑戰，又要穩住經濟社會的有序發展。尤其，確保完成脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會，是習近平最重要的施政承諾與目標，只許成功，不能跳票，否則，治國理政與領導威信將出現危機。

北京高層敲定全國兩會恢復召開的日程，意謂著大陸已經基本控制住防疫的主戰場，當前首要任務就是全力轉動經濟社會發展的主軸，因此，如何讓總理的政府工作報告、國家總預算案、國防預算案等重大施政計畫及時完成法定程序，正是啟動各項重建工作的施政重點。

面對中美兩國的政經攻防、中美兩軍在南海、台海的軍事較量，台灣的處境與角色顯得格外敏感。蔡英文總統如何在即將展開的新任期，審慎擬訂新的國家發展戰略，務實調整或修正台美與兩岸關係戰略架構，避免台灣因過度親美路線，陷於中美大國衝突的兩難處境，這應是蔡英文的國安團隊最迫切的戰略任務。

4年來，兩岸授權溝通管道全面中斷，兩岸關係愈趨緊張惡化，台灣內部尋求制憲或修憲的獨派聲浪驟起，已激化大陸內部要求啟動《反分裂國家法》，並倡議祭出非和平方式武統台灣的激進主張。蔡英文的「520就職演說」對兩岸關係如何表態，大陸全國兩會即將開幕，兩岸政治矛盾難免將再掀起新論戰。