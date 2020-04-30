新竹市立動物園在半夜1點多「人潮略多」？如果在前兩天的凌晨時分，打開交通部的「1968」升級版APP，就會跟台南市長黃偉哲一樣，看到三峽文化商圈、鶯歌南雅路夜市、桃園大湳公有零售市場，甚至根本沒有營業的台南同安夜市和復華夜市，這些「熱門景點」都被顯示「人潮略多」。這也難怪在全國234個景點裡面，市內被匡列了27個景點的台南市長黃偉哲，會氣得出來大罵同黨的中央政府：「半夜1點多還人潮略多，是人多、動物多還是阿飄多？」

原來在1個月前的清明連假，因為墾丁和幾個國家風景區出現爆滿的人潮，害全台民眾擔心會造成疫情大爆發的一大破口。還好以目前的情況來看，當時只是虛驚一場，不過行政院也開始和指揮中心研擬，要怎麼因應這種情況。結果這個時候中華電信就拿著開發中的人潮數據APP，跑去找行政院副院長陳其邁邀功。然後陳其邁在4月11日受訪時就直接宣布，結合中華電信數據和交通部高工局的「1968」APP，來向民眾提醒各處景點人潮的新政策。

結果陳其邁和行政院資安處自己拍板，其他單位像交通部和高工局都一無所悉的新政，只好趕鴨子上架，讓廠商趕快在五一連假之前趕工出來。過去在「1968」上面的國道路況資訊，每一筆都會經過精算驗證，才會上架提供民眾參考。可是這次用來向民眾示警的人流顯示系統，卻沒有相關的驗算過程和設計。中華電信拿來使用的後台大數據，只有用去年12月到今年1月被匡列出來的234個景點人潮是多少，再配合現在測到的手機訊號去做比對。所以這個警示的比較基準根本是浮動的，也就是說某個地點的容量可能是1000人，然後去年的數據顯示那裡某個時段有100個人去玩，結果現在去了120個人，可能就會示警。

可是增加這20人對可以容納千人的景點來說應該不至於擁擠，這項考量卻沒有被納入APP的設計裡面，只用非常粗糙的數據變動，呈現示警訊息。好不容易有機會稍微振奮在地經濟的連假到來，卻被這個粗製濫造的示警系統給毀了，也難怪連黃偉哲都忍不住炮打中央。

明明中央政府在政務委員唐鳳的主導下，口罩地圖、口罩捐贈這些APP或是軟體都開發的很好。反觀交通部已經開發已久、民眾使用起來也還算順手的1968，這一次怎麼會出這麼大的紕漏？聽到有新科技可以幫忙控制疫情固然令人振奮，不過不是科技資訊專業的副閣揆陳其邁，恐怕碰上這種新科技還是力有未逮吧！

（作者為口譯工作者）