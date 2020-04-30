台北市最大的KTV林森店大火，竟然是排煙、灑水、警報、廣播系統等消防設備全被關掉，這麼可怕的事，真令人火大。

台灣這個被陳時中說是防疫模範生的地方，竟然在疫情又可能嚴重時，仍在人傳人最可能的KTV群聚，這個病毒培養皿與盤石艦的艙房一樣危險，這實在該立刻向WHO示警，證明台灣人抗體南波萬。

這件大火可說是挑戰新聞最好的機會，它有太多的荒謬可罵，等於是給眾多名嘴致贈了一個瓦釜雷鳴的交響哀樂，但這裡面卻有人啞琴默哀不敢與觀眾面對面。別家媒體大肆報導，有些電視卻刻意迴避，好像沒這回事，這不禁讓人想起八年前的「你好大，我好怕」的綠色恐怖，這種「寒蟬」恐懼到今是愈演愈烈。

當年就是本來一個好好的「中嘉」媒體併購案，就被說成是會讓中國政府去控制中國台灣省媒體，會危害本省的言論自由與民主，結果吵來吵去，還吵到國際上去，這是台灣網軍初試啼聲，也是後來一連串綠色專制的陽性確例，世界到處看到掛個「我在XX，我反XX」的牌子自拍打卡，結果中間突然轉折，壹電視被綠色錢櫃給整個端去了，台灣網軍也國際揚名，這次連WHO秘書長韓德塞都被年代的英文胡琴痛罵而要討饒，而這次火大的涉己新聞，卻是萬馬齊瘖，什麼言論自由與民主都丟入碎紙機，只有讀稿機打出的E r r …。

其實這些起火關係台，早就成了個壟斷巨獸，完全不敢秉持公共利益，報導正確新聞，還做賊喊捉賊，滿街都是假新聞，網軍還有資安水房站，說要做隔離治療，大多媒體早已進入重症階段，對這個年代亂象，不害怕也不批評，整個社會的偽善，又被這場大火燒出來。

這種雙標可以當年的八仙樂園塵爆案為例，當時的壹個電視批判火力可大了，該樂園只是出租給外人辦活動發生意外，都被該台狠狠揪出來說、播、批、評，而其嚴以待人，寬以待己，對這次自家起火，就輕描淡寫面對面外界，甚至連店名都不敢報導，也不提哪個致贈十萬的老闆是誰？真是「你好大，我好怕」。

你開的電視台，對於你開的店燒死人，不敢坦然面對面的完整報導，掐頭去尾，遮遮掩掩，所為何來？公共安全議題，還不比老闆的名譽重要嗎？許多人經常發表評論，看似秉持公益，臧否是非，月旦人物，但一場火災讓人發現，這些人一旦涉及老闆的是是非非，就只好裝聾作啞，說穿了，就是政治立場的取捨，只要不支持民進黨的立場，就會被如川普說的：「踢出去！」一場火災，燒死人，也燒死某些電視台的社會良心。

當然，還是要與社會面對面作點樣子，也有綠色名嘴會說：「這樣的危機處理太不及格了吧！人命耶！」在這壓力下，據說柯文哲接到了關係人的兩通電話，他決定下令全面清查，只關掉了那家已成了廢墟的禍首KTV。至於其他如何去面對這個防疫的年代，KTV何去何從？陳時中又啞了。

（作者為新黨副祕書長）