4月29日本人有幸出席黨產會召開關於中華救助總會（下稱救總）及其財產是否為所謂附隨組織及不當黨產之聽證會，席間本人對於會議所聚焦之爭點，實略有所感，特陳述意見如下。

一、同時進行附隨組織與不當黨產認定之聽證程序顯有瑕疵：本次聽證會雖聚焦於「救總是否為政黨之附隨組織」及「救總財產是否為不當黨產而應收歸國有」等二個爭點，但本人以為附隨組織及不當黨產之認定爭議是不應以同一聽證程序來處理的，蓋依據政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第6條第1項及第3項規定，適用本法之主體無非係政黨及其附隨組織二者，其中有疑義的是關於附隨組織的認定部分，必先由黨產會以行政處分認定某單位屬於政黨之附隨組織後，再去調查該單位之財產是否為不當黨產，這二者在行政程序上應有一定次序，絕不可同時進行，否則即有嚴重的程序違法瑕疵。

關此，本人在105年出席另案聽證會時，就已作過如上說明，但本次聽證會對於相關爭點的討論，顯然仍堅持作此違法處理，致本次聽證會終將衍生無窮爭議，實為可嘆！

二、現有證據不足以證明救總為附隨組織：關於界定附隨組織的問題，依最高行政法院之見解，附隨組織可分為「自始附隨組織」及「嗣後附隨組織」，前者是指特定單位自成立至今始終受政黨實質控制其人事財務或業務者，後者則係指特定單位曾受政黨實質控制人事財務或業務，而嗣後經以不相當之對價脫離該政黨控制者而言。

本次聽證會雖將救總是否以不相當之對價脫離國民黨列為爭點，但從本次之調查報告完全沒有就此調查，可見黨產會是認定救總為國民黨的自始附隨組織。但在前次聽證會時，已有二位證人到場說明國民黨從未實質控制過救總的人事、業務及財務，所以黨產會認定救總為附隨組織，實屬無據。

三、「影劇票附勸」並非由國民黨所主導進行：另關於「影劇票附勸」的部分，黨產會雖在第一次的調查報告引用42年9月4日的國民黨中常會會議紀錄，推認「影劇票附勸」是救總在國民黨的主導下所為，但從本次調查報告可知，自42年8月16日起各地戲院就已在實施「影劇票附勸」，明顯早於前述中常會的召開時間，所以黨產會認定「影劇票附勸」是由國民黨主導救總進行，並無依據。

再者，本次調查報告又引「統一捐募運動辦法」，說明「影劇票附勸」與該辦法之規定有違，惟從目前可查的紀錄觀之，「影劇票附勸」是早在42年7月24日由臺灣省政府所通過實施之募捐活動，而非是由一般人民所發起者，並不適用該辦法。故而黨產會引用該辦法認定救總辦理「影劇票附勸」為不合法，顯有誤讀法條之違失。

四、國民黨並無挾執政優勢通過資助救總之不合理預算：又本次調查報告摘取部分年度立法院審查救總預算時某些立委之陳述意見，說明政府有給予救總不合理之補助款，但實際上該等年度之立法院仍有通過政府資助救總的預算，可見該筆預算並無不合理之處。倘黨產會想要反駁這是因為國民黨挾執政優勢強行通過預算所致，則吾人何不細究該等年度表決同意之委員有無黨外或民進黨籍的委員？如這些委員都同意通過，又憑何證明國民黨有強行主導給予救總不合理之預算補助？

五、政府曾委託救總辦理事項不應由救總負擔舉證之責：本次調查報告雖引用救總於108年10月15日回覆黨產會函詢事項之函文，其中所臚列之各項救總受政府委託事項，僅係部分舉例，並非全部，且黨產會明明挾有強大的調查權可以要求各部會提供相關資料，卻反而要求救總應提供政府委託事項之資料，顯然違反行政程序法關於行政機關應負職權調查義務之規定。

六、救總無須返還其辦理政府委託事項之剩餘款項：在本次聽證會上，有委員質疑救總應否將辦理政府委託事項之剩餘款項返還政府？但其實遍稽現有之實體法規，均無規定救總須將受政府委託事項之餘款返還政府，救總根本沒有義務返還這些款項，是以上開質疑，顯屬無稽。

七、消滅救總、追討救總財產顯與當今政府之政策目標自相矛盾：救總成立之宗旨在於反共，恰與當今政府之政策目標相同，差別在於救總僅執行救災事宜，是故黨產會追討救總財產、消滅救總之行政作為，豈非與當今政府的政策目標自相矛盾？故黨產會如今對救總之步步進逼，實不具有任何政策上的合理性。

（作者為律師）