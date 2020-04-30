為協助五一勞動節連假人潮疏散，交通部緊急在「1968」APP中列出景點警示，做為民眾出遊參考。

這項措施立意良好，不過，一來，部分熱區景點竟然在極為冷門的時段顯示為人潮洶湧的紅燈，引發爭議是不是當時有阿飄雲集；二來，警示景點有不少位於台南市，遭市長黃偉哲連續開炮。

連日來，蔡政府四處對外援助口罩，引起質疑，為什麼在國人都還得排隊買的情況下，蔡政府卻到處免費贈送，把基本的防疫物資當外交籌碼。

為了讓對外捐贈口罩顯得更合理，疫情指揮中心發起「護台灣、助世界」的捐口罩人道援助。推出第一天就有12萬人響應，不過，網友仔細核對衛福部健保署的資料，發現竟然有上萬名民眾捐贈的口罩數量是零。看來這又是蔡政府另一個防疫急救章，以致設計不佳、又說明不清的措施。

如果有這麼多愛心人士願意將自己的口罩配額捐出，蔡政府是不是應該鼓勵這些民眾將口罩捐給台灣的軍警人員或是大眾運輸的司機等服務人員呢？畢竟這些人到現在都沒有辦法每天至少取得一片口罩。

當然，搶著搭防疫表功列車的還有農委會。不顧聯合國糧食及農業組織三番兩次提出「全球糧食危機正快速逼近」的警示，農委會主委陳吉仲日前竟然誇下海口說，台灣可以對外援助糧食、進行「稻米外交」，把糧食安全當作外交籌碼，比口罩外交更荒唐。

大概蔡政府自認防疫做得太好了，所以各部會爭相想出各種點子，但過程卻十分粗糙草率，輪流出包還算事小，錯誤政策影響民生安全，後果就不堪設想了。