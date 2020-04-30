錢櫃KTV一把火燒出了公安事件，其未按規定讓消防組、引導組員工於營業點服務，顯有過失致死責任。然這樣重大新聞，同集團旗下的年代電視台當天卻輕輕放過，臉書帳號也未見推播。相較之下，其他電視台均做了大幅報導，例如TVBS當天就做了5則現場直播。

這顯示年代電視遇到涉及事項卻閃避處理，令人懷疑其新聞報導的專業何在？過去1年多來，民進黨政府屢屢宣傳假新聞危害，NCC亦一再要求各家電視台召開倫理委員會處理假新聞，棄基本新聞倫理不顧，難道不會拉近新聞台「與惡的距離」嗎？

反觀美國，《華盛頓郵報》報導自家老闆Jeff Bezos從不手軟，從婚外情到與白宮貿易顧問Peter Navarro公幹，華郵甚至忠實報導Navarro宣稱Amazon是販售中國假貨的罪魁禍首，以及雙方在酒會邀約的針鋒相對。華郵也同時在報導中揭露Bezos是自家老闆，供讀者檢驗其立場。光從它們對涉及事項不迴避報導這點，就知美國新聞界的獨立性及專業程度遠勝於台灣。

如何消除財團影響媒體報導的公正性，社會尚未達成共識。公共派學者要求財團退出媒體，改隸公共電視。公共電視固可避免財團影響，但它也只能呈現一種觀點，且是社會大多數人的共識觀點。然現今社會不僅觀點多元，甚至相互衝突，如當下美國與大陸互相指責對方才是造成新冠肺炎大流行的元凶，絕對的公正客觀實屬奢求。

相對地，自由派學者認為有線電視已非獨占的新聞來源，應仿效當初解除報禁，全面解除新聞台執照的審核，讓廣電言論市場百花齊放。透過充分競爭，單一財團才不會屏蔽不利於己之新聞，或少數財團聯合壟斷新聞觀點，戕害民眾知的權利。

很遺憾地，NCC總是以過時的定頻政策搪塞，稱頻道空間不足，無法容納更多新聞台。日前台數科申請成立新聞台竟遇大逆轉，慘遭滑鐵盧，可說是定頻政策成為現有新聞台的保護傘，保障收視率與廣告收入這些既得利益不被新進者瓜分。當既存新聞台與監管者達成共識，新聞台配合管制者的意志，就形成了穩定的共生結構，而管制者也就順水推舟否決新業者的加入。此時，新聞台無須對閱聽人負責，只要配合主管機關，就可保障利益。

自NCC成立10餘年來，委員們一直對廣電內容管制展現濃厚興趣，四處考察觀摩，引進反媒體壟斷管制及獨立監察人等制度，結果並未提升新聞台的專業倫理，反治絲益棼，如同治香港腳，越抓越癢呀！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）