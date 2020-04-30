民進黨主席卓榮泰日前稱中共藉疫情建立「全方位數位極權主義」，擴大國家力量整肅異議者。諷刺的是，兩岸雖然體制不同，綠營企圖藉疫情建立網路霸權，在民主台灣建構「數位黨國體制」，心態與手法和中共何其相像。Dcard創辦人簡勤佑曾評論，民進黨是全球數一數二懂網路的政黨，其實民進黨不只懂，還懂得用，甚至失控了。

具體而言，「數位集權黨國體制」與過去國民黨的威權黨國體制最大不同，在對新科技新媒體的掌握與運用。透過網路操作，台灣雖有民主之名，手握大權的執政黨，不但利用政府資源建立網路優勢，進而操控民意與輿論，為政治領袖造神、為政策護航，甚至對在野黨與社會監督制衡力量進行反制衡，企圖消弭所有反對聲音，這不僅摧毀民主的正常運作，更是讓人權沉浸在軟暴力的危脅之中。

布建網軍到處出征

綠營能夠占據網路優勢，關鍵在於網軍的布建。2018年民進黨敗選後，指稱中共透過網軍介選、打資訊戰，操作台灣政治。極其諷刺的是，雖然檢調系統很賣力的用《社維法》抓了一堆無辜民眾，或是召開記者會公布幾個名不見經傳的假帳號，然而截至目前為止，唯一有確切證據且被起訴的網軍，卻是與綠營政要關係密切的卡神楊蕙如，及害死外交官的「idcc」。蔡英文副手賴清德更是在初選時證實綠營存有系統網軍的「不能說的祕密」。

閣揆蘇貞昌上台後更是大幅利用政府資源來進行網軍布建，鞏固綠營的數位集權黨國體制。根據報導，從2015年到2018年平均決標金額在130萬左右的社群與新媒體標案，在2019年與2020年分別成長到160萬與176萬左右，短短兩年內漲幅達35%；此外，在2015年，網路、社群媒體標案還只有58個，但從蔡政府上台後卻開始急速飆漲，頂峰的2019年更是多達133個，漲幅近230%。

在擁有龐大預算的情況下，本應行政中立的政府部門成為綠色黨國體制的宣傳機器，這不僅讓政府施政功能癱瘓，更是出現網路失控，發生對民眾霸凌的情形。近來最典型的案例，莫過於日前海巡署粉專與其他行政院部會和綠營民代串聯，調侃藝人羅志祥的緋聞風波事件。當時在野黨就曾批評，認為公部門已經逾越分際、公私不分，只是在消遣民眾，與政治溝通毫無關聯。

事實上，羅志祥事件只是反映出當前網軍嚴重失控的現象，網軍運作已脫離資訊推播範疇，而是透過網路霸凌的方式，來鎮壓任何不同政治立場、意見，把反對者變成沉默的羔羊，來摧毀一切制衡力量。對普通民眾況且如此，對有第四權的媒體更是如此。在3月時，就曾爆出行政院幕僚埋伏在記者群組，截圖留言，煽動網友來出征記者，以達媒體噤聲的效果。近日更變本加厲，出現親政府的網路粉專小編，直接進入中央疫情指揮中心記者會，即時在網路帶風向攻擊提問的記者，被媒體質疑網軍滲入指揮中心。指揮中心必須說明白講清楚，為何這位從綠媒離職的小編，可以監控中時、聯合的記者，指揮中心在這過程有沒有角色，為何准予其入場？

對媒體的控管，只是綠色數位集權黨國體制的冰山一角，防疫期間更是打著警示之名，在法律授權仍有疑慮下，利用手機定位，開啟政府對數百萬人的即時監控，登上國際新聞。此外，前民進黨國際部黨工也投書公開指出貝克漢事件裡，綠營疑似採取「大內宣」來迷惑民意的手法。也就是國際宣傳不為在國際上宣傳台灣，而是讓台灣人誤以為國際挺台灣，從而支持政府的操作。

控制民意打壓監督

無論是網軍、控管媒體、手機監控還是大內宣，綠營已悄然地在台灣民主政治中築起「數位集權黨國體制」的鐵幕。網路不再是公民交往的關係場域，而是搖身一變成為政府控制民意的最佳夥伴。民進黨這樣的作法，不只傷害民主運作，更是讓選舉不再是選賢與能，而是比誰網路控制得強，犧牲掉對國家治理效能的追求。這樣的治理模式無疑就是引鴆止渴，把台灣帶入發展泥淖之中。更不用提，當前政府助長社會獵巫、網路霸凌，嘗試毀滅所有監督制衡，沒有反對黨、沒有反對聲音，因此皇城之內一片祥和，走向民主逆流、集權社會的跡象。

如果社會再繼續坐視綠色數位集權黨國體制對台灣的殘害、對輿論的箝制，以及對監督力量的打壓，這將摧毀整個國家的治理效能與民主基礎，最終斷送台灣的未來。