快評》誰能為他們發聲 20:022020/04/30 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 輔仁大學為僑生、陸生舉辦的一場畢業祝福茶會。（中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台連續5天零確診，已達18天無本土病例發生。疫情中心指揮官陳時中面對五一連假，呼籲民眾維持輕鬆心情，但不鬆懈。 疫情向好是全民之福，日前陳時中投書澳媒《雪梨晨驅報》與《世紀報》，疾呼「WHO需要台灣」。4月17日，安倍晉三在臨時記者會上也表示，日本支持台灣參與WHA，種種努力值得肯定。 惟政府在戮力爭取加入國際組織保障國人權益的同時，可曾想到根據陸委會初步預估，目前約有7000多名陸生，至今仍無法返台繼續學業，誰阻擋了他們的受教權，又該由誰來維護這群無辜的學子呢？ #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》五一連假通關密碼 19:312020/04/26 短評 快評》吃雞蛋牛奶非媚外 19:062020/04/26 短評 快評》柯文哲陷危機 18:272020/04/26 短評 快評》雙重標準陳時中 19:512020/04/27 短評 快評》小英保誰的命 18:552020/04/27 短評 快評》揮別疫情陰霾 18:552020/04/27 短評 快評》不掩飾的歧視 18:242020/04/28 短評 快評》遲來正義非正義 18:252020/04/28 短評 快評》政治陳時中 19:432020/04/28 短評 言論熱門新聞 中時社論》你被陳時中洗腦了嗎？ - 中時社論 - 言論 中時社論》綠色黨國體制正葬送台灣未來 - 中時社論 - 言論 中時專欄：洪奇昌》從習近平的「底線思維」切入 - 名家 - 言論 中時社論》戰爭，台灣準備好了嗎？ - 中時社論 - 言論 資深媒體人：王銘義》蔡英文的戰略任務 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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