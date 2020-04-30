全台連續5天零確診，已達18天無本土病例發生。疫情中心指揮官陳時中面對五一連假，呼籲民眾維持輕鬆心情，但不鬆懈。

疫情向好是全民之福，日前陳時中投書澳媒《雪梨晨驅報》與《世紀報》，疾呼「WHO需要台灣」。4月17日，安倍晉三在臨時記者會上也表示，日本支持台灣參與WHA，種種努力值得肯定。

惟政府在戮力爭取加入國際組織保障國人權益的同時，可曾想到根據陸委會初步預估，目前約有7000多名陸生，至今仍無法返台繼續學業，誰阻擋了他們的受教權，又該由誰來維護這群無辜的學子呢？