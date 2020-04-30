高雄市長韓國瑜日前提到對高雄一線醫護人員進行普篩，行政院副院長陳其邁回應說，若普篩有「偽陽性」問題，可能引起巨大恐慌，不僅造成醫療體系過度負荷，且將重創奄奄一息的產業。陳其邁不僅打臉韓國瑜，也打臉德國等先進國家，讓國際經驗成了笑話。

不是說陳其邁論點無理，台灣確診依新冠肺炎診斷黃金標準RT-PCR作為，但PCR檢驗程序繁複，不適社區普篩。陳其邁認為，若大量普篩，勢必使用快篩試劑，而快篩就涉及準確性問題。

這與不久前疫情指揮官陳時中諷快篩「比擲筊還不準」異曲同工。快篩的確不如PCR準確，但據而推論「偽陽性」造成恐慌，就真是「狗搖尾巴」本末倒置了。

目前全球使用快篩最具成效的首推南韓與德國。南韓先因大邱邪教導致疫情爆炸，但隨後決定採「得來速」快篩試劑，鎖定無症狀感染者。南韓保健福祉部長樸凌厚說，南韓有能力短時間以快篩及監控應用系統處理大量病患，用的就是核酸檢測的快篩試劑，在全國設500多測站，一天檢測1萬多件，連開車也能篩。我國中研院早在3月已研究出試劑，可惜無用武之地。

至於德國，民眾也能自購自篩直送實驗室。南韓及德國都驗出30%以上無症狀感染者，冰島則驗出近50%的無症狀感染者。

全面普篩不僅快速找到無症狀感染者，避免輕症變重症，更可降低社區隱型傳播的風險，建立完整醫學診斷紀錄。

如今各國疫情緩降，但因普篩讓德國1周可檢測逾50萬人，西班牙每日最高檢測2萬。讓未來有備無患，民眾更有保障，怎會是壞事呢？