3月26日國際奧委會和東京奧組委宣布，2020東京奧運將延至2021年。但據4月28日出刊的《體育日刊》報導，東奧組織委員會主席森喜朗表示，如果疫情在明年以前未獲得控制，就會取消已經延後1年的東京奧運。

在疫情爆發之前，大家都衷心歡迎2020東京奧運如期舉行，這原本符合包括運動員、志願者在內的參與奧運人員、世界各方觀眾、授權轉播媒體、及相關廣告商和商界的普遍願望，3月20日中日韓三外長同挺東京奧運，國際奧委會也稱東京奧運仍朝如期舉行方向努力，若停止據聞已投資240億美元的東京奧運，或有影響日本經濟之說。

日本首相安倍3月14日宣稱，「雖然日本國內新冠肺炎確診患者數量仍在增加，但與韓國、伊朗、義大利等國相比，增長速度得到控制，因此無須發布緊急事態宣言。」言外之意，日本一定要把其首相個人著墨甚深的2020東京奧運如期辦下去。

可是這種「寬以待己」態度，與日本政府先前於2月6日拒絕一艘香港出發的郵輪載有疑似新冠肺炎患者的人道入境請求，以及3月5日野蠻宣稱已發給中國、韓國公民的旅遊簽證為無效等的「嚴以待人」態度對比強烈，允非有公正擔當者作為。

更令人不解者，安倍標榜日本平均每萬人感染率僅為0.06個，比韓國、伊朗、義大利等都低，所以無須發布緊急事態宣言，他卻對僅為日本50%的中國0.029感染率隻字未提，中國尚且舉國上下緊急抗疫，地小人密的日本，憑什麼就聲稱無須發布緊急命令？

可是到3月19日，疫情發生了慘烈里程碑變化：義大利累計死亡3405例首超中國，此後美國與義大利的累計確診例，陸續超過中國，全球疫情急劇上升，國際奧委會終於宣布東京奧運延至2021的決定。

就在該決定後，日本報告確診病例突增，原因耐人尋味。其實日本《讀賣新聞》已報導約7成日本人民早就希望東京奧運延期舉行，日本某知名教授稱若取消奧運，日本經濟損失估計約420億美元，若延期1年，損失約60億美元。這些對GDP約4.87兆美元的日本而言，都微不足道，但有人要刻意誇大經濟損失，為延期舉行做伏筆。

延期到2021辦東京奧運，勢必撞期傷害2021年的主要國際賽事，如歐洲盃、美洲盃、世界田徑錦標賽、世泳錦標賽、環法自行車賽等，北京冬奧會也首當其衝，2021中國主辦的足球世俱盃、世界大學生運動會、舉重、羽毛球、乒乓球等世錦賽、中華台北U-12世棒賽等都難倖免。

今年停止奧運已成定局，對日本經濟影響十分有限，惟日本大費周章所取得，且安倍聲稱要「展示日本，及全球戰勝新冠肺炎疫情的奧運」，已無用武之地。國際奧委正視疫情，避免擠壓其他賽事，應取消2020奧運，慎莫延期。

（作者為太空工程師）