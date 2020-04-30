初聞18萬國軍一天只配發1.7萬個口罩時，先是血脈賁張憤怒已極，繼之而來的是一陣難以平息的哀傷；憤怒這政府的冷血無情，痛心軍人弟兄的不被當人看待。

屈原《國殤》裡說「出不入兮往不反」、「首身離兮心不懲」，國家有難就是要靠國軍犧牲性命捍衛這塊土地，而我們的政府居然是這樣對待我們的國軍！

颱風來臨要救災時，就優先想到國軍；要生產口罩卻缺工，就出動阿兵哥；大選到了要選票，就極力塑造英勇形象討好國軍袍澤。可是用過之後呢？棄之如敝履！

為了防疫、抗疫，在沒有完整配套措施之下，政府一聲令下，徵收所有民間生產的口罩，自2月6日起每人7天可領買2片；隨著產量增加，3月5日起每人增為7天買3片；到了4月9日續增為14天9片。但是國軍呢？一直維持每天1.7萬片，等於10天才配領到一片，百姓都有的好處為何獨獨他們被遺漏了？

等到敦睦艦隊染疫了，軍人口罩成為社會關注焦點，配給國軍口罩才突然從1.7萬片增為4.75萬片，4天之後再增為一人一天一片，此時沒有所謂口罩供給不足的問題。國防部還在強辯說：與敦睦艦隊無關，推出「守住健康，就是守護國家安全」的宣傳漫畫，直接打臉自己。

分配給國軍的口罩數量一般百姓皆不知道，國軍高層只為自己前程，未曾真正關心底下的弟兄袍澤，甚或為他們爭取應有的待遇。所謂一將功成萬骨枯，最對不起國軍的就是這些登上高階的領導，還有三軍統帥。

陳時中部長說：「不是總量而是分配問題。」根本是錯誤的講法，如果口罩總量足夠，何有分配一事！其實，口罩如何分配表現在外的是一種態度問題。疫情指揮中心將口罩分配視為權力的禁臠，分配作業完全置於黑箱之內，外人無法一窺究竟；外人質疑了，就拿一些籠統的數字敷衍了事。如果將分配的明確規則、口罩流向細項予以透明化，口罩分配在全民關注下，類似讓國軍受到委屈的事件何嘗會發生？在沒有照顧到國軍基本需求之前就迫不及待地將1000多萬個口罩往外送，去賺取外國口惠不實的感激，難怪國人會有「寧與外人，不給家奴」的怨嘆。

政府將民間生產的口罩全部徵用，人民要付出比平常高的費用領買，其法源來自《傳染病防治法》的授權，但該法開宗明義第一條：「為杜絕傳染病之發生、傳染及蔓延，特制定本法。」說的是：防疫物資的徵用、調用、代售等行為仍以我國防疫、抗疫為依歸，請問中央疫情指揮中心：誰授權給你可以將徵用的防疫物資拿來免費援外？口罩來自人民不是應該優先用在人民身上？

當人民反映是否可14天領買10片口罩，陳時中部長說：「我們目前9片口罩不算少了」、「每個人發超過9片實在有點浪費」。不知「9片不算少」的論點是如何得來的？「超過9片就會浪費」的現象又是如何而來？多給國人一片口罩就是浪費，捐贈別人就不會有浪費，這是以什麼樣的有色眼光在看待國人？

坐在辦公室作決策的人可知那些2個多月來每個星期不辭辛苦排隊買口罩的都是甚麼樣的人？可知他們家裡對口罩的需求是怎樣的殷切？

把別人需要的東西送給他們，看到別人感謝，誰不高興？但是必須以先滿足自己的需要為前提，更何況政府分配的口罩都是徵用自民間。當國軍還在10天領1片口罩的時候，政府就迫不及待的決定送出千萬口罩；在國人還在要求多發點口罩的時候，政府就慌不迭的繼續四處送口罩，若不是「寧與外人，不給家奴」，那又是什麼？

（作者為中華大學講座教授）