2月14日，新冠肺炎疫情蔓延中的西洋情人節，兩岸卻因包機接回滯留武漢台胞一事，大動肝火。大陸國台辦發言人馬曉光怒控台灣「挾洋自重，企圖利用疫情煽動台獨意識，完全暴露了『以疫謀獨』的陰謀」。這是北京定調台灣「以疫謀獨」的開端。

從那時起，中共軍機多次越過海峽中線，中共軍艦持續環台干擾，試圖壓制台灣「以疫謀獨」的氣焰。台灣除堅持使用帶有歧視的「武漢肺炎」一詞外，網軍大舉出征世衛組織和譚德塞，同時，也藉著各國疫情蔓延惡化之際，派出華航航班載送口罩，四處贈送，凸顯Taiwan Can Help，並藉勢操作華航正名與護照更名的正當性。最近，獨派人士又推動兩項制憲公投提案，似乎有意無意地坐實了對岸「以疫謀獨」的指控與憂慮。

民進黨究竟有沒有「借疫謀獨」呢？答案應該是「有心無膽」。第一、台獨首要美國點頭；但台獨問題涉及半世紀以來全球權力的解構與重組，以今日國際形勢，美國獨力難撐台獨。第二、台灣軍事力量需足以與中共抗衡，才能談台獨；但，兩岸軍力長期失衡已無可挽回，再多的美國軍售也無濟於事。第三、台灣四面環海，鎖國防疫，條件特優；同樣的，也因四面環海，一旦戰爭爆發，極易遭到全面封鎖。第四、台灣內部缺乏行動台獨的統一意志。

因此，台獨迄今為止仍是假議題，無關疫情，台獨都是假議題。所謂「以疫謀獨」，旨在向美國表態作勢，藉槓桿作用爭取重返馬英九執政時期便已參加的WHA，強化民進黨在國內的支持力度。以疫謀獨，純屬外銷轉內銷的宣傳策略。

面對台灣以疫謀獨，大陸方面除了示警，「世界已進入多事之秋，台灣當局悠著點！」警告台灣「勿謂言之不預」外，有無可能「藉疫武統」嗎？

4月15日國台辦官媒「中國台灣網」的一篇文章，說得明白。文章說，武統台灣有六大觸發時機，包含：台灣當局公然宣布獨立時、台灣當局組織獨立公投使祖國面臨分裂時、台灣有外軍部署時、台灣重啟核武研發時、台軍使用軍事手段攻擊大陸時、台灣發生大規模動亂時。

細細體會，所謂六大觸發時機，都是台灣方面可控的。換言之，無論是否有疫情，只要台灣不故意踩到上述的六條紅線，武統就不是大陸的選項。從理性抉擇的角度研判，和平統一仍然是兩岸利益最大化的選項，習近平去年發表的「一國兩制台灣方案」，也透露了相同的信息。

台灣以疫謀獨，是個假議題；中共藉疫武統，也是個假議題。對中共而言，國家統一既是終極目標，因此，聽聞台獨，無論真假，都須有所反應，不容有任何破口。進一步說，所謂「藉疫武統」，於中共鷹派鴿派，不得不爾，於台美獨派，也是不得不爾，都是「藉疫謀利」罷了。海峽兩岸謀的是各自的政治利益，美國謀的是軍售的經濟利益。

以疫謀獨，藉疫武統，都是假議題；台灣民眾真正該擔心的，反倒是民進黨的「藉疫謀獨」。此處所謂獨，指的是獨裁的獨。

防疫百日來，口罩實名制、與身分證同號的健保卡，藉晶片勾稽旅遊史、購買口罩，電子監控居家檢疫，發送手機細胞簡訊等，都意味著政府藉著《傳染病防治法》、《個人資料保護法》，以增進公共利益以及避免緊急危難為由，肆無忌憚地侵入民眾個人隱私。至於網軍捍衛絕對不容質疑的防疫指揮中心、出征世衛組織、馬來西亞、新加坡，乃至於行政院獨斷獨行的紓困方案、酷碰券，交通部以上御下、胡整亂整的1968APP，在在說明了這個國家正藉著新冠疫情往獨裁體制傾斜，往民進黨的一黨專制前進，這才是民進黨赤裸裸地「藉疫謀獨」！

民進黨藉疫謀獨，台灣剛剛萌芽的民主政治也將隨著疫情結束而告終。如果民進黨藉疫謀獨成功，台灣轉型成了獨裁專制的政體，那又何異於獨派人士長期攻訐指控的對岸呢？面對兩岸兩個同文同種、極為類似的「獨裁專制」體制，選擇哪一個國籍，又有什麼差別呢？

（作者為資深媒體人）